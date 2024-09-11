Робота без досвіду — ТОП-3 пропозицій із зарплатою 40 тис. грн

Продавець у салоні авто. Фото: autoportal.ua

В Україні громадяни навіть без досвіду роботи можуть отримувати високу заробітну плату. Зокрема, щомісячний дохід від 40 тис. гривень пропонують за роботу продавцем.

Про це свідчать дані одного з українських сайтів з пошуку роботи.

Читайте також:

ТОП-3 вакансій для громадян без досвіду роботи

За інформацією, вказаною у вакансіях, деякі роботодавці пропонують українцям без досвіду роботи заробітну плату у розмірі від 40 до 60 тис. гривень. Тоді як, за даними Державної служби статистики, середня зарплата кваліфікованих штатних працівників в країні становить 20,96 тис. гривень.

Багато такого роду пропозицій у сфері обслуговування. Зокрема, молоді громадяни без досвіду і особливих труднощів можуть отримувати гідну зарплату у сфері продажів.

Робота продавцем-консультантом

Як зазначається в одній з вакансій, магазин, що спеціалізується на продажах ювелірних прикрас, запрошує на роботу продавцем-консультантом людину без досвіду роботи. Роботодавець пропонує щомісячну заробітну плату до 50 тис. гривень.

Серед обов'язків:

забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів;

надання консультацій та допомоги у виборі ювелірних прикрас, що підкреслить стиль та особистість покупця;

викладання ювелірних прикрас відповідно до стандартів;

формування позитивного іміджу компанії.

Менеджер із роботи з клієнтами

Також на порталі є пропозиції роботи менеджером із роботи з клієнтами. Деякі компанії пропонують стабільний щомісячний дохід у 40 тис. гривень.

Серед обов'язків:

надання консультацій клієнтам;

підтримка з ними комунікації;

презентації продукції;

укладання угод.

Роботодавець обіцяє для працівників можливість професійного зростання та розвитку кар'єри, цікаві проєкти та гарний колектив. Стандартний графік роботи з 9:00 до 19:00 п'ять днів на тиждень.

Робота регіональним продавцем

Окрім того, деякі компанії шукають регіональних продавців, пропонуючи зарплату від 40 до 60 тис. гривень. При цьому від претендентів не вимагають досвіду роботи. Вимоги до громадян прості:

комунікабельність;

активність;

бажання розвиватися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадять нову професію — оператора із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер). Нацагенція кваліфікацій схвалила відповідний професійний стандарт, що відповідає міжнародним вимогам IMAS (International Mine Action Standards).

Також ми писали, що для українців доступна маса цікавих пропозицій дистанційної роботи із зарплатою від 50 тисяч гривень. Йдеться про перевірені вакансії, розміщені на Єдиному порталі Державної служби зайнятості.