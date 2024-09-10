Зарплата вище 50 тис. гривень за дистанційну роботу — ТОП-3 вакансії

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Для українців доступна маса цікавих пропозицій дистанційної роботи із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Йдеться про перевірені вакансії, розміщені на Єдиному порталі Державної служби зайнятості.

Про це свідчить відповідна інформація на порталі.

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Загалом на Єдиному порталі вакансій міститься 257 тисяч перевірених вакансій. Є пропозиції роботи з дому у низці сфер.

Роботодавці пропонують дистанційну роботу працівникам, адже в сучасному світі це заощаджує ресурси, зокрема немає потреби орендувати офіс, платити за комунальні послуги, купувати та обслуговувати техніку, платити за інтернет. Очевидно, цей факт теж дозволяє більше платити за роботу таким працівникам, які беруть всі витрати на себе.

Робота менеджером з продажу

Зокрема, роботодавці шукають менеджера з продажу на дистанційну роботу із заробітною платою 55 тисяч гривень. Пропонують роботу, що дозволить працювати в комфортних для себе умовах з будь-якої точки світу, не будучи прив'язаним до конкретного місця.

Серед обов'язків:

здійснення телефоном продажів продукції компанії;

заповнення та коректне ведення CRM.

Робота консультантом 1С

Також запрошують українців на роботу консультантом 1С. Такий спеціаліст має консультувати про роботу з програмних продуктів, брати участь у проєктах автоматизації. Необхідні:

наявність досвіду роботи у страховій сфері від трьох років;

обов'язкове знання 1С на рівні досвідченого користувача;

знання законів про страхування, принципів ведення обліку;

знання типових бізнес-процесів страхових компаній;

обізнаність у принципах бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.

Робота HR-директором

Окрім того, на порталі є вакансія для HR-директора із зарплатою 80 тисяч гривень для дистанційної роботи. Серед вимог: досвід роботи на аналогічній посаді тривалістю від двох років у компанії від 100 осіб. Також важливо мати досвід роботи дистанційно. Серед обов'язків:

рекрутинг (управління процесом);

1-to-1 з членами команди для вимірювання рівня задоволеності, підняття духу та відкритої комунікації;

адаптація працівників (комунікація, підтримка, документація);

побудова внутрішнього/зовнішнього HR бренду;

кадрове діловодство.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку зарплату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.

Раніше ми писали, що в Україні під впливом нестачі кваліфікованих працівників продовжує зростати заробітна плата. В одній із найбільш перспективних у цьому питанні сфер оплата праці у середньому підвищилась на 37%, до понад 50 тис. гривень.