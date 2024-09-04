Зарплати у вересні 2024 року — кому платять без вищої освіти від 50 тис. грн

Кур'єр доставляє замовлення. Фото: vbusk.com

Українці у вересні 2024 року можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою, що значно вища за середню в країні, при цьому не маючи вищої освіти. На відповідний дохід зможуть розраховувати працівники робітничих професій.

Про це свідчать дані з великого кадрового порталу, пише Oboz.ua.

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Станом на вересень в Україні розмір середньої заробітної плати становить близько 19,8 тис. гривень у вакансіях і різниться в регіонах. Найвищий дохід у жителів Києва, де можна в середньому отримувати 26 тис. гривень, а найменший у мешканців Сум — 15 тис. гривень. Водночас, на сайті з пошуку роботи є пропозиції, де розмір зарплати перевищує 50 тис. гривень для працівників простих робітних професій.

Робота торговим представником

Зокрема, у Львові шукають працівників на роботу торговим представником з водійськими правами та комунікативними навичками. При цьому Зарплата стартує з 50 тис. і до 100 тис. гривень. Дохід залежить від результатів продажів.

Робота керівником автопарку у службі таксі

Також у Києві шукають працівників на посаду керівника автопарку у службі таксі. Зарплата — близько 50 тис. гривень. На цю посаду потрібні чоловіки віком від 28 до 45 років.

Робота експертом із продажу нерухомості

Пропонують роботу експертом із продажу нерухомості із зарплатою від 50 тис. гривень. Для такої посади не вимагається наявність вищої освіти. Працевлаштуватися можуть всі, хто вміє продавати нерухомість.

Робота оператором-механізатором

Окрім того, шукають працівників на роботу оператором-механізатором на трактор. Зарплата — вище 50 тис. гривень. Запрошують студентів, пенсіонерів та тих, хто не має великого досвіду роботи.

Робота кур'єром на власному авто

Можна влаштуватися на посаду кур'єра чи кур'єрки із власним авто. Таким працівникам теж пропонують зарплату у близько 50 тис. гривень. Йдеться про роботу на одного з найбільших поштових операторів країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку заробітну плату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.

Також повідомляли, що посадовці НЕК "Укренерго", дохід яких сягає 300 тис. гривень, отримали підвищені суми заробітної плати минулого місяця. Так, у липні керівництво отримало на 30% більше.