Робота демінером — в Україні запровадять високооплачувану професію

Українські військовослужбовці. Фото: dsns.gov.ua

В Україні запровадять нову професію — оператора із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер). Нацагенція кваліфікацій схвалила відповідний професійний стандарт, що відповідає міжнародним вимогам IMAS (International Mine Action Standards).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Детальніше про професію демінера

У відомстві зазначають, що до цього оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування, грунтуючись на власних розроблених програмах.

Завдяки наявності професійного стандарту будуть єдині правила для всіх, що значно розширить можливості для навчання таких спеціалістів.

"Після затвердження стандарту буде проведено низку заходів щодо введення у правове поле нової професії", — повідомили у Мінекономіки.

На базі професійного стандарту розроблять освітній стандарт, що дасть змогу після здобуття акредитації від Міністерства освіти випускати дипломованих демінерів нарівні з іншими спеціалістами.

Оплата праці демінерів

На сайті з пошуку роботи є вакансії для демінерів-саперів у військовому та цивільному секторі. Як правило, така робота є високооплачуваною.

Деякі роботодавці у цивільному секторі пропонують зарплату від 30 тис. до 60 тис. гривень.

У сфері оборони палтять більше — є пропозиції із зарплатами від 55 тис. до 120 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для українців доступна маса цікавих пропозицій дистанційної роботи із заробітною платою від 50 тисяч гривень. Йдеться про перевірені вакансії, розміщені на Єдиному порталі Державної служби зайнятості.

Також громадяни можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою, що значно вища за середню в країні, при цьому не маючи вищої освіти. На 50 тис. гривень зможуть розраховувати працівники робітничих професій.