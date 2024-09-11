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Зарплаты от 40 тыс. грн — ТОП-3 вакансий для украинцев без опыта работы

11 сентября 2024 09:48
Ксения Симонова - Редактор
Работа без опыта — ТОП-3 предложений с зарплатой 40 тыс. грн
Продавец в салоне авто. Фото: autoportal.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине граждане даже без опыта работы могут получать высокую заработную плату. В частности, ежемесячный доход от 40 тыс. гривен предлагается за работу продавцом.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских сайтов по поиску работы.

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ТОП-3 вакансий для граждан без опыта работы

По информации, указанной в вакансиях, некоторые работодатели предлагают украинцам без опыта работы заработную плату в размере от 40 до 60 тыс. гривен. В то время как, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата квалифицированных штатных работников в стране составляет 20,96 тыс. гривен.

Много такого рода предложений в сфере обслуживания. В частности, молодые граждане без опыта и особого труда могут получать достойную зарплату в сфере продаж.

Работа продавцом-консультантом

Как отмечается в одной из вакансий, магазин, специализирующийся на продажах ювелирных украшений, приглашает на работу продавцом-консультантом человека без опыта работы. Работодатель предлагает ежемесячную заработную плату до 50 тыс. гривен.

Среди обязанностей:

  • обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов;
  • предоставление консультаций и помощи в выборе ювелирных украшений, которые подчеркнут стиль и личность покупателя;
  • выкладка ювелирных украшений в соответствии со стандартами;
  • формирование положительного имиджа компании.

Менеджер по работе с клиентами

Также на портале есть предложения работы менеджером по работе с клиентами. Некоторые компании предлагают стабильный ежемесячный доход в 40 тысяч гривен.

Среди обязанностей:

  • предоставление консультаций клиентам;
  • поддержка с ними коммуникации;
  • презентация продукции;
  • заключение сделок.

Работодатель обещает для работников возможность профессионального роста и развития карьеры, интересные проекты и хороший коллектив. Стандартный график работы с 9:00 до 19:00 пять дней в неделю.

Работа региональным продавцом

Кроме того, некоторые компании ищут региональных продавцов, предлагая зарплату от 40 до 60 тыс. гривен. При этом от соискателей не требуют опыта работы. Требования к гражданам просты:

  • коммуникабельность;
  • активность;
  • желание развиваться.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине введут новую профессию — оператора по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Нацагентство квалификаций одобрило соответствующий профессиональный стандарт, отвечающий международным требованиям IMAS (International Mine Action Standards).

Также мы писали, что для украинцев доступна масса интересных предложений дистанционной работы с зарплатой от 50 тысяч гривен. Речь идет о проверенных вакансиях, размещенных на Едином портале Государственной службы занятости.

зарплаты работа деньги сотрудники рынок труда

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