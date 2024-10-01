Робота без досвіду — ТОП-5 вакансій із зарплатою від 30 тис. грн

Робітник укладає бруківку. Фото: trotto.com

У жовтні поточного року українці можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою від 30 тис. гривень без досвіду. Зокрема, йдеться про робітничі професії.

Про це свідчать дані великого кадрового порталу.

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З огляду на інформацію на сайті, наявність досвіду — не завжди є головною вимогою у вакансіях, особливо за дефіциту кадрів у низці сфер. Через це роботодавці готові брати людей без досвіду та надавати безкоштовне навчання. При цьому заробітну плату обіцяють вищу за середню на ринку.

Робота оператором товару на склад

Зокрема, запрошують кандидатів на посаду "Оператор товару на склад" у місті Київ. Серед основних обов’язків: перевірка правильності комплектування товару згідно з замовленням, проведення у обліковій системі відвантаження, пакування товару. Графік роботи: п'ять днів на тиждень з 09:00 до 18:00. Роботодавець обіцяє безкоштовні комплексні обіди. Заробітну плату у 30 тис. гривень (ставка та бонуси).

Робота масажистом у дитячий центр

У мережу дитячих центрів для "особливих" дітей шукають на роботу тренера ЛФК/масажиста. Необхідно буде проводити індивідуальні заняття лікувальною фізкультурою та масажі для діток. Бажано зі спортивним досвідом занять в секціях будь-якого рівня, проходження курсів масажу буде перевагою, однак готові надати навчання методиці роботи. Середня заробітна платня — понад 30 тис. гривень.

Робота майстром з укладання бруківки

Також одна зі столичних компаній шукає майстра з укладання бруківки. Серед обов'язків: укладання бруківки на території об'єктів, виконання різноманітних видів бруківки з урахуванням технічних вимог, контроль якості виконання робіт. Обіцяють офіційне працевлаштування. Надають житло, безкоштовне навчання, оплачують проїзд. Графік роботи з 8:00 до 18:00 та конкурентну заробітну плату від 30 тис. до 50 тис. гривень.

Робота макетником у рекламно-виробничу компанію

Також рекламно-виробнича компанія повного циклу шукає робітника або макетника в офісно-виробниче приміщення з необхідними умовами роботи. Робота не передбачає виїзних монтажів. Вітається досвід роботи з паяльником. Гарантують конкурентну оплату праці — від 30 тис. до 40 тис. гривень.

Робота продавцем-консультантом прикрас

У компанію, що є лідером в ювелірній галузі, шукають продавця-консультанта. Роботодавець у Чернівцях гарантує гнучку систему мотивації — можливість впливати на свій дохід. Гнучкий графік — з 9:00 до 20:00. Гарантують офіційне працевлаштування та обіцяють стажування з навчанням основам продажу та консультування. Заробітна плата — 30 тис. гривень (з регулярним переглядом).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні прогнозують зростання середньої заробітної плати до понад 24 тис. гривень. За розрахунками уряду, громадяни почнуть отримувати на 10% більше.

Також ми писали, що з початку 2024 року розмір середньої зарплати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.