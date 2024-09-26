Зарплати в Україні — виплати прогнозовано зростуть до 24,3 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

В Україні прогнозують збільшення середньої заробітної плати до понад 24,3 тис. гривень. За розрахунками уряду, громадяни почнуть отримувати на 10,5% більше.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Коли зросте зарплата в Україні

За оцінками Кабінету міністрів, середня зарплата в країні має підвищитися у 2025 році. Очікується, що дохід українців зросте з нинішніх 21,8 тис. до 24,3 тис. гривень. Таким чином, за рік у середньому громадяни будуть отримувати на 10,5% більше.

За даними Кабміну, рівень інфляції становитиме близько 9,5%. Тобто насправді зарплати зростуть не суттєво, як говорять статичні прогнози. Реальний розмір зарплат з урахуванням зростання цін підвищиться лише на 1% наступного року.

Причиною такого мізерного зростання є рішення урядовців не переглядати мінімальну зарплату протягом наступних трьох років через війну. Йдеться про замороження на рівні 8 тис. гривень.

Видання зауважує, що "мінімалка" вже цьогоріч не покриває базові потреби у харчових продуктах та послугах. За розрахунками, розмір фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням обов'язкових платежів із зарплати становить 8089 гривень. При цьому у 2025 році може додати ще щонайменше на 1 тис. гривень через інфляцію.

Порівняння зарплат. Джерело: Oboz

"У проєкті бюджету на 2025-й передбачено, що мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. грн. Ба більше, у Бюджетній декларації зазначено, що мінімалка також не змінюватиметься в 2026-му та 2027-му. А це вже матиме більш суттєві наслідки. Мінімальна заробітна плата перестане гарантувати українцям необхідний рівень доходу. Той, хто працює на повну ставку, може перебувати за межею бідності", — додало видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку 2024 року розмір середньої заробітної плати підвищився на 20%. У списку найбільш високооплачуваних цивільних професій: програмісти, маркетологи та фінансисти.

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