Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплаты от 30 тыс. грн. — ТОП-5 горячих предложений работы без опыта arrow

Зарплаты от 30 тыс. грн. — ТОП-5 горячих предложений работы без опыта

1 октября 2024 10:44
Ксения Симонова - Редактор
Работа без опыта — ТОП-5 вакансий с зарплатой от 30 тыс. грн
Работник укладывает брусчатку. Фото: trotto.com
Ксения Симонова - Редактор

В октябре этого года украинцы могут устроиться на работу с заработной платой от 30 тыс. гривен без опыта. В частности, речь идет о рабочих профессиях.

Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала.

Читайте также:

ТОП-5 предложений работы без опыта

Учитывая информацию на сайте, наличие опыта — не всегда главное требование в вакансиях, особенно при дефиците кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и предоставлять бесплатное обучение. При этом заработную плату обещают выше средней на рынке.

Работа оператором товара на склад

В частности, приглашают кандидатов на должность "Оператор товара на склад" в Киеве. Среди основных обязанностей: проверка правильности комплектования товара по заказу, проведение в учетной системе отгрузки, упаковка товара. График работы: пять дней в неделю с 09:00 до 18:00. Работодатель обещает бесплатные комплексные обеды. Заработная плата в 30 тыс. гривен (ставка и бонусы).

Работа массажистом в детский центр

В сеть детских центров для "особых" детей ищут на работу тренера ЛФК/массажиста. Необходимо проводить индивидуальные занятия лечебной физкультурой и массажи для деток. Желательно со спортивным опытом занятий в секциях любого уровня, прохождение курсов массажа будет преимуществом, однако готовы предоставить обучение методике работы. Средняя заработная плата — более 30 тыс. гривен.

Работа мастером по укладке брусчатки

Также одна из столичных компаний ищет мастера по укладке брусчатки. Среди обязанностей: укладка брусчатки на территории объектов, выполнение различных видов брусчатки с учетом технических требований, контроль качества выполнения работ. Обещают официальное трудоустройство. Предоставляют жилье, бесплатное обучение, оплачивают проезд. График работы с 8:00 до 18:00 и конкурентная заработная плата от 30 тыс. до 50 тыс. гривен.

Работа макетщиком в рекламно-производственную компанию

Также рекламно-производственная компания полного цикла рабочего или макетщика в офисно-производственном помещении с необходимыми условиями работы. Работа не предусматривает выездные монтажи. Приветствуется опыт работы с паяльником. Гарантируют конкурентную оплату труда – от 30 тыс. до 40 тыс. гривен.

Работа продавцом-консультантом украшений

В компанию, являющуюся лидером в ювелирной отрасли, ищут продавца-консультанта. Работодатель в Черновцах гарантирует гибкую систему мотивации возможность влиять на свой доход. Гибкий график — с 9:00 до 20:00. Гарантируют официальное трудоустройство и обещают стажировку с обучением основам продаж и консультирования. Заработная плата – 30 тыс. гривен (с регулярным пересмотром).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине прогнозируют рост средней заработной платы до более чем 24 тыс. гривен. По расчетам правительства граждане начнут получать на 10% больше.

Также мы писали, что с начала 2024 года размер средней зарплаты повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.

зарплаты работа рынок труда вакансии работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:17 В Одесской области пьяный полицейский за рулем врезался в фуру — подробности

11:13 Волонтер из Харьковщины ограбил ребенка и просился на фронт — что решил суд

11:09 Денежная помощь для пенсионеров — кто получит выплаты от ООН с 1 октября

10:48 Какой будет погода в октябре — в Укргидрометцентре дали прогноз на месяц

10:47 Представитель НАТО в Украине сделал заявление о поддержке страны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

10:46 Не пренебрегайте тревогами — в Черное море вывели ракетоноситель

10:44 Зарплаты от 30 тыс. грн. — ТОП-5 горячих предложений работы без опыта

10:33 Сабо объяснил, почему Ребров не взял Ярмоленко в сборную Украины

10:21 Во Львове автомобиль сбил водителя самоката — кого наказал суд

10:13 Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины

11:17 В Одесской области пьяный полицейский за рулем врезался в фуру — подробности

11:13 Волонтер из Харьковщины ограбил ребенка и просился на фронт — что решил суд

11:09 Денежная помощь для пенсионеров — кто получит выплаты от ООН с 1 октября

10:48 Какой будет погода в октябре — в Укргидрометцентре дали прогноз на месяц

10:47 Представитель НАТО в Украине сделал заявление о поддержке страны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

10:46 Не пренебрегайте тревогами — в Черное море вывели ракетоноситель

10:44 Зарплаты от 30 тыс. грн. — ТОП-5 горячих предложений работы без опыта

10:33 Сабо объяснил, почему Ребров не взял Ярмоленко в сборную Украины

10:21 Во Львове автомобиль сбил водителя самоката — кого наказал суд

10:13 Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября