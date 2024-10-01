Работа без опыта — ТОП-5 вакансий с зарплатой от 30 тыс. грн

Работник укладывает брусчатку. Фото: trotto.com

В октябре этого года украинцы могут устроиться на работу с заработной платой от 30 тыс. гривен без опыта. В частности, речь идет о рабочих профессиях.

Об этом свидетельствуют данные крупного кадрового портала.

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Учитывая информацию на сайте, наличие опыта — не всегда главное требование в вакансиях, особенно при дефиците кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и предоставлять бесплатное обучение. При этом заработную плату обещают выше средней на рынке.

Работа оператором товара на склад

В частности, приглашают кандидатов на должность "Оператор товара на склад" в Киеве. Среди основных обязанностей: проверка правильности комплектования товара по заказу, проведение в учетной системе отгрузки, упаковка товара. График работы: пять дней в неделю с 09:00 до 18:00. Работодатель обещает бесплатные комплексные обеды. Заработная плата в 30 тыс. гривен (ставка и бонусы).

Работа массажистом в детский центр

В сеть детских центров для "особых" детей ищут на работу тренера ЛФК/массажиста. Необходимо проводить индивидуальные занятия лечебной физкультурой и массажи для деток. Желательно со спортивным опытом занятий в секциях любого уровня, прохождение курсов массажа будет преимуществом, однако готовы предоставить обучение методике работы. Средняя заработная плата — более 30 тыс. гривен.

Работа мастером по укладке брусчатки

Также одна из столичных компаний ищет мастера по укладке брусчатки. Среди обязанностей: укладка брусчатки на территории объектов, выполнение различных видов брусчатки с учетом технических требований, контроль качества выполнения работ. Обещают официальное трудоустройство. Предоставляют жилье, бесплатное обучение, оплачивают проезд. График работы с 8:00 до 18:00 и конкурентная заработная плата от 30 тыс. до 50 тыс. гривен.

Работа макетщиком в рекламно-производственную компанию

Также рекламно-производственная компания полного цикла рабочего или макетщика в офисно-производственном помещении с необходимыми условиями работы. Работа не предусматривает выездные монтажи. Приветствуется опыт работы с паяльником. Гарантируют конкурентную оплату труда – от 30 тыс. до 40 тыс. гривен.

Работа продавцом-консультантом украшений

В компанию, являющуюся лидером в ювелирной отрасли, ищут продавца-консультанта. Работодатель в Черновцах гарантирует гибкую систему мотивации возможность влиять на свой доход. Гибкий график — с 9:00 до 20:00. Гарантируют официальное трудоустройство и обещают стажировку с обучением основам продаж и консультирования. Заработная плата – 30 тыс. гривен (с регулярным пересмотром).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине прогнозируют рост средней заработной платы до более чем 24 тыс. гривен. По расчетам правительства граждане начнут получать на 10% больше.

Также мы писали, что с начала 2024 года размер средней зарплаты повысился на 20%. В списке самых высокооплачиваемых гражданских профессий: программисты, маркетологи и финансисты.