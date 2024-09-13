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Зарплати від 25 тис. грн — ТОП-5 вакансій творчих професій

13 вересня 2024 10:11
Ксенія Симонова - Редактор
Робота для творчих людей — ТОП-5 вакансій із зарплатами 25 тис. грн
Флорист за роботою. Фото: svitprof.org.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні на ринку є чимало пропозицій роботи для людей творчих професій. Зокрема, роботодавці обіцяють для працівників з мінімальним досвідом щомісячний дохід на рівні 25 тис. гривень і вище.

Про це свідчать дані одного з українських сайтів з пошуку роботи.

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За даними статистичного відомства, в Україні середня зарплата штатних працівників зросла у другому кварталі поточного року на 22%, досягнувши рівня 20,96 тис. гривень. Офіційно у сфері мистецтва та творчості середні зарплати становлять 15 тис. грн. Водночас, на ринку є багато привабливих пропозицій із зарплатою, що перевищує 25 тис. грн.

Робота флористом

На посаду флориста шукають тих, хто закоханий у квіти та сповнений креативу. Серед обов’язків: складання красивих та оригінальних букетів, враховуючи побажання клієнтів та останні тренди в індустрії флористики, підтримка належного стану квітів, консультування клієнтів, забезпечення наявності необхідного інвентарю та матеріалів для роботи. Від претендентів чекають бодай одного року досвіду роботи флористом, знання різних технік, стилів флористики. Заробітну плату пропонують на рівні 18 тис. — 25 тис. грн (ставка та бонуси).

Робота дизайнером

Запрошують працівників на роботу дизайнером. Робота передбачає повну зайнятість. Від претендентів чекають наявність досвіду роботи від двох років, вищу освіту в галузі дизайну або суміжній. Серед обов’язків: розробка дизайну для продукції компанії (упаковка, етикетки, рекламні матеріали), створення візуальних концепцій. Заробітна плата — 25 тис. грн.

Робота моушн-дизайнером, відеомонтажером

Згідно з інформацією на порталі, запрошують працівників на роботу моушн-дизайнером/відеомонтажером. Роботу пропонує один із українських брендів тактичного одягу та спорядження в мережу магазинів мілітарної сфери. Серед вимог до кандидата: досвід роботи моушн-дизайнером/відеомонтажером від одного року, впевнене володіння Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Figma, Adobe InDesign та Photoshop. Серед обов'язків — монтаж відео для YouTube та соцмереж, розробка та створення анімаційних елементів. Заробітна плата — 40 тис. грн протягом випробувального терміну.

Робота дизайнером-візуалізатором інтер'єрів

Шукають працівників на посаду дизайнера-візуалізатора інтер'єрів в студію, що спеціалізується не тільки на розробці стильних та сучасних інтер'єрів, а й реалізації під ключ у Києві. Компанія має штат досвідчених виконробів та професійних ремонтних бригад. Серед вимог: наявність досвіду роботи від двох років, здійснення якісного об`єму від 150 м2/місяць, виконання фотореалістичних візуалізацій, бездоганне володіння програмами 3ds Max + V-Ray/CoronaRender та Photoshop. Заробітну плату пропонують на рівні від 42,5 тис. до 60 тис. грн.

Робота контент-мейкером, відеографом

Запрошують працівників на роботу контент-мейкером, відеографом. Шукають креативну особистість, яка вміє створювати захоплюючий контент для соцмереж, має досвід роботи з фото- та відеоредакторами. Серед обов’язків: створення відео контенту (20−30 Reels щомісяця) для Instagram, генерація та публікація 60−90 сторіз щомісяця у сфері будівельної промисловості, деревообробки. Йдеться про неповну зайнятість. Роботодавець готовий взяти студента, людину з інвалідністю чи ветерана. Вимагають досвід роботи від одного року. Заробітна плата — 15 тис. — 25 тис. грн (відсотки та бонуси).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські вчителі з мінімальним досвідом роботи можуть отримувати заробітну плату у розмірі 30 тис. гривень. При цьому високий дохід роботодавці гарантують не лише знавцям англійської та репетиторам.

Також ми писали, що в Україні громадяни навіть без досвіду роботи можуть отримувати високу заробітну плату. Зокрема, щомісячний дохід від 40 тис. гривень пропонують за роботу продавцем.

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