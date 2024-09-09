Зарплати в Україні зросли — Держстат назвав ТОП-3 сфери

Рихтувальник на СТО. Фото: hunters-garage

В Україні під впливом нестачі кваліфікованих працівників продовжує зростати заробітна плата. В одній із найбільш перспективних у цьому питанні сфер оплата праці у середньому підвищилась на 37%, до понад 50 тис. гривень.

Оновлену інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

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За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в країні зросла у другому кварталі поточного року на 22%, досягнувши рівня 20,96 тис. гривень.

Найбільш перспективною у питанні зростання зарплати залишається сфера "Інформація та телекомунікації". Програмісти отримують на 37% більше, у середньому — 50,18 тис. гривень.

Далі йдеться сектор "Фінансова та страхова діяльність". Фінансистам у середньому платять 39,89 тис. гривень. Показник на 21,6% більший.

На третьому місці з найбільш активного зростання зарплат — сфера "Професійна, наукова та технічна діяльність". Там у середньому отримують 28,3 тис. гривень. Зростання становить 23,7%.

У секторі "Державне управління та оборона" зарплата зросла на 24,4%, досягнувши рівня 27,28 тис. гривень.

Найнижчі зарплати у сфері освіті — у середньому 15,07 тис. гривень. За рік оплата праці зросла на 15,7%.

Рівень середньомісячної зарплати за другий квартал року

Джерело: дані Держстату

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через низьку заробітну плату багато вчителів бажають залишити професію. Дехто з педагогів отримує не більше 6,69 тис. гривень за місяць.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку зарплату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.