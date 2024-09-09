Зарплати в Україні зросли — Держстат назвав ТОП-3 сфери

Зарплата зросла до 50 тис. грн — у Держстаті назвали перспективні сфери
В Україні під впливом нестачі кваліфікованих працівників продовжує зростати заробітна плата. В одній із найбільш перспективних у цьому питанні сфер оплата праці у середньому підвищилась на 37%, до понад 50 тис. гривень.
Оновлену інформацію оприлюднила Державна служба статистики.
Як змінились заплати в Україні у 2024 році
За даними статистичного відомства, середня зарплата штатних працівників в країні зросла у другому кварталі поточного року на 22%, досягнувши рівня 20,96 тис. гривень.
Найбільш перспективною у питанні зростання зарплати залишається сфера "Інформація та телекомунікації". Програмісти отримують на 37% більше, у середньому — 50,18 тис. гривень.
Далі йдеться сектор "Фінансова та страхова діяльність". Фінансистам у середньому платять 39,89 тис. гривень. Показник на 21,6% більший.
На третьому місці з найбільш активного зростання зарплат — сфера "Професійна, наукова та технічна діяльність". Там у середньому отримують 28,3 тис. гривень. Зростання становить 23,7%.
У секторі "Державне управління та оборона" зарплата зросла на 24,4%, досягнувши рівня 27,28 тис. гривень.
Найнижчі зарплати у сфері освіті — у середньому 15,07 тис. гривень. За рік оплата праці зросла на 15,7%.
Рівень середньомісячної зарплати за другий квартал року
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні через низьку заробітну плату багато вчителів бажають залишити професію. Дехто з педагогів отримує не більше 6,69 тис. гривень за місяць.
Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку зарплату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.
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