Робота для вчителів із зарплатою 30 тис. грн — ТОП-5 вакансій

Вчитель математики. Фото: nus.org.ua

Українські вчителі з мінімальним досвідом роботи можуть отримувати заробітну плату у розмірі 30 тис. гривень. При цьому високий дохід роботодавці гарантують не лише знавцям англійської та репетиторам.

Про це свідчать дані одного з українських кадрових порталів.

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ТОП-5 вакансій для вчителів із зарплатою 30 тис. грн

Згідно з дослідженням Інституту освітньої аналітики, більш ніж дві тисячі педагогів мають намір піти з професії, оскільки в державних закладах у середньому зарплата становить 12,64 тис. гривень. Дохід менший за працівників сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Водночас, ситуація у приватному секторі значно інша, де зарплати з нормальним завантаженням становлять від 30 тис. до 40 тис. гривень за місяць.

Робота викладачем з робототехніки та дитячого IT

Згідно з інформацією на порталі, запрошують на посаду викладача з робототехніки та дитячого IT. Заробітна плата залежить від зайнятості: від 15 тис. до 30 тис. грн. Претендентам пропонують гнучкий графік, тому можна працювати у своєму темпі. Роботодавець надає готові інструкції та програми для кожного курсу, сучасні матеріали та обладнання для твоїх занять.

Робота вчителем математики

Також шукають працівника на посаду вчителя математики. Зарплата від 40 тис. до 50 тис. грн. Повна зайнятість. Серед вимог — педагог вміє легко знаходити спільну мову з дітьми, проявляє креатив на заняттях (використовує нестандартні підходи, електронні платформи). Пропонують для чоловіків-вчителів звільнення від мобілізації.

Робота вчителем, репетитором німецької мови

Є пропозиції роботи вчителю, репетитору німецької мови для роботи з дітьми дошкільного або шкільного віку. Серед обов’язків: проведення групових занять (4- 8 дітей) та індивідуальні. Неповна зайнятість. Серед вимог: досвід роботи онлайн-викладання для дітей від одного року, вища педагогічна освіта, також готові взяти студента (незакінчена вища, студент на останніх курсах). Зарплата від 15 тис. до 36 тис. грн (від 250−600 грн/заняття).

Робота викладачем англійської дистанційно

Пропонують роботу викладачам англійської у приватну онлайн-школу розмовної англійської. Передбачена повна та неповна зайнятість. Пропонують гнучкий графік занять онлайн: можна самому обрати зручний графік роботи та кількість занять на день. Досвід роботи від одного року. Також готові взяти студента, людину з інвалідністю. Надають готові матеріали уроків і підписки на усі сучасні платформи з актуальними матеріалами. Оплата за урок вище, аніж в інших великих школах (ставка за урок від 150 до 400 грн) + сучасна бонусна система. Загалом заробітна плата становить 20 тис. — 30 тис. грн/місяць.

Робота викладачем початкових класів

Також запрошують до співпраці викладача початкових класів. Графік роботи з 8:45 — 15:45. Форма навчання: офлайн. При цьому викладацьке навантаження становить 24 год/тиждень. Обіцяють офіційне працевлаштування. Заробітна плата від 28 тис. до 35 тис. грн/місяць. Серед вимог: досвід роботи від одного року, наявність вищої освіти. Повна зайнятість.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти розповіли, на яку пенсію на заслуженому відпочинку можна розраховувати, маючи 15 тис. гривень зарплати. Розмір пенсійних виплат залежить від страхового стажу та заробітної плати, яку люди отримували за час своєї трудової діяльності.

Також ми писали, що в Україні запровадять нову професію — оператора із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер). Нацагенція кваліфікацій схвалила відповідний професійний стандарт, що відповідає міжнародним вимогам IMAS (International Mine Action Standards).