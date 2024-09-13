Работа для творческих людей — ТОП-5 вакансий с зарплатами 25 тыс. грн

Флорист на работе. Фото: svitprof.org.ua

В Украине на рынке есть немало предложений для людей творческих профессий. В частности, работодатели обещают работникам с минимальным опытом ежемесячный доход на уровне 25 тыс. гривен и выше.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских сайтов по поиску работы.

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По данным статистического ведомства, в Украине средняя зарплата штатных работников выросла во втором квартале текущего года на 22%, достигнув уровня 20,96 тыс. гривен. Официально в сфере искусства и творчества средняя зарплата составляет 15 тыс. грн. В то же время, на рынке много привлекательных предложений с зарплатой, превышающей 25 тыс. грн.

Работа флористом

На должность флориста ищут тех, кто влюблен в цветы и полон креатива. Среди обязанностей: составление красивых и оригинальных букетов, учитывая пожелания клиентов и последние тренды в индустрии флористики, поддержка надлежащего цветов, консультирование клиентов, обеспечение наличия необходимого инвентаря и материалов для работы. От претендентов ждут хотя бы одного года опыта работы флористом, знание разных техник, стилей флористики. Заработную плату предлагают на уровне 18 тыс. — 25 тыс. грн (ставка и бонусы).

Работа дизайнером

Приглашают работников на работу дизайнером. Работа предполагает полную занятость. От претендентов ожидают наличие опыта работы от двух лет, высшее образование в области дизайна или смежной. Среди обязанностей: разработка дизайна продукции компании (упаковка, этикетки, рекламные материалы), создание визуальных концепций. Заработная плата — 25 тыс. грн.

Работа моушн-дизайнером, видеомонтажером

Согласно информации на портале, приглашают сотрудников на работу моушн-дизайнером/видеомонтажером. Работу предлагает один из украинских брендов тактической одежды и снаряжения в сеть магазинов милитарной сферы. Среди требований к кандидату: опыт работы моушн-дизайнером/видеомонтажером от одного года, уверенное владение Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Figma, Adobe InDesign и Photoshop. Среди обязанностей — монтаж видео для YouTube и соцсетей, разработка и создание анимационных элементов. Заработная плата — 40 тыс. грн в течение испытательного срока.

Работа дизайнером-визуализатором интерьеров

Ищут работников на должность дизайнера-визуализатора интерьеров в студию, специализирующуюся не только на разработке стильных и современных интерьеров, но и под ключ в Киеве. Компания имеет штат опытных прорабов и профессиональных ремонтных бригад. Среди требований: наличие опыта работы от двух лет, осуществление качественного объема от 150 м2/месяц, выполнение фотореалистичных визуализаций, безупречное владение программами 3ds Max + V-Ray/CoronaRender и Photoshop. Заработную плату предлагают на уровне от 42,5 тыс. до 60 тыс. грн.

Работа контент-мейкером, видеографом

Приглашают работников на работу контент-мейкером, видеографом. Ищут креативную личность, умеющую создавать увлекательный контент для соцсетей, имеет опыт работы с фото- и видеоредакторами. Среди обязанностей: создание видео контента (20-30 Reels ежемесячно) для Instagram, генерация и публикация 60-90 страз ежемесячно в сфере строительной промышленности, деревообработки. Речь идет о неполной занятости. Работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью или ветерана. Требуют опыт работы от одного года. Заработная плата — 15 тыс. — 25 тыс. грн (проценты и бонусы).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские учителя с минимальным опытом работы могут получать заработную плату в размере 30 тыс. гривен. При этом высокий доход работодатели гарантируют не только знатокам английского и репетиторам.

Также мы писали, что в Украине граждане даже без опыта работы могут получать высокую заработную плату. В частности, ежемесячный доход от 40 тыс. гривен предлагается за работу продавцом.