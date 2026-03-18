Зарплати вчителів: у Держпраці уточнили нюанси деяких доплат

У 2026 році українські педагоги мають право на підвищені посадові оклади, також їм гарантують різноманітні надбавки та доплати. Водночас, у питанні права на матеріальну допомогу на оздоровлення передбачені деякі обмеження.

Про це розповіли у Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці, передають Новини.LIVE.

Нюанси доплати допомоги на оздоровлення до зарплати вчителям

За інформацією Держслужби з питань праці, цього року педагогічним та науково-педагогічним працівникам зберегли право на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Такі кошти надають під час оформлення щорічної відпустки додатково до заробітної плати. Розмір виплати залежить від посадового окладу за місяць (ставки зарплати).

Надання відповідної виплати регулює постанова уряду № 78 "Деякі питання реалізації окремих положень частини першої ст. 57 та частини четвертої ст. 61 закону "Про освіту".

Згідно з нормами закону, право на оформлення виплати у розмірі посадового окладу передбачене за основним місцем роботи педагогічних працівників.

Однак, у 2026 році актуальні певні обмеження для надання такої допомоги, якщо йдеться про сумісництво. Так, у ситуації, коли педагогічний або науково-педагогічний працівник вимушений суміщати роботу, то допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки за місцем роботи за сумісництвом не передбачена.

Які зміни сталися в оплаті праці вчителів у 2026 році

У 2026 році на законодавчому рівні передбачене підвищення зарплат вчителів на 50%. Така вимога міститься у законі про Державний бюджет на цей рік.

Перша хвиля перегляду зарплати на 30% відбулася з початку року. Друга хвиля на 20% запланована на вересень поточного року.

У Міністерстві освіти раніше наголосили, що громади зобов'язані виплачувати підвищену заробітну плату без скорочення надбавок та доплат. У відомстві зауважили, що до такого вдалися близько 3% громад. Вони допустили зменшення надбавок вчителям за престижність праці.

Часті питання

Як вчителю самостійно розрахувати свою зарплату

Цього року педагоги можуть проконтролювати правильність розрахунку своєї заробітної плати. Для цього Міністерство освіти пропонує спеціальний калькулятор, що дозволить визначити суму з урахуванням усіх складових: окладу, надбавок, доплат та допомоги. Індивідуальний розрахунковий лист із структурою зарплати можна буде порівняти з фактичними нарахуваннями, а в разі розбіжностей — звернутися до адміністрації школи.

Чи можна отримати компенсацію за невикористану відпустку

За інформацією Державної служби з питань праці, у 2026 році лише в деяких ситуаціях громадяни можуть претендувати на надання грошових компенсацій за невикористані відпустки. Гроші можуть нараховувати лише у визначених законом випадках. Зокрема, таким правом можуть скористатися працівники при звільненні (після використання 24 днів відпустки). Також таке право настає, якщо людину було призвано на військову службу.