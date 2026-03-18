Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты учителей: в Гоструда уточнили нюансы некоторых доплат

Зарплаты учителей: в Гоструда уточнили нюансы некоторых доплат

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 14:30
Украинская учительница в классе. Фото: УНИАН

В 2026 году украинские педагоги имеют право на повышенные должностные оклады, также им гарантируют различные надбавки и доплаты. В то же время, в вопросе права на материальную помощь на оздоровление предусмотрены некоторые ограничения.

Об этом рассказали в Западном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Нюансы доплаты помощи на оздоровление к зарплате учителям

По информации Госслужбы по вопросам труда, в этом году педагогическим и научно-педагогическим работникам сохранили право на выплату материальной помощи на оздоровление. Такие средства предоставляют при оформлении ежегодного отпуска дополнительно к заработной плате. Размер выплаты зависит от должностного оклада за месяц (ставки зарплаты).

Предоставление соответствующей выплаты регулирует постановление правительства № 78 "Некоторые вопросы реализации отдельных положений части первой ст. 57 и части четвертой ст. 61 закона "Об образовании".

Согласно нормам закона, право на оформление выплаты в размере должностного оклада предусмотрено по основному месту работы педагогических работников.

Однако, в 2026 году актуальны определенные ограничения для предоставления такой помощи, если речь идет о совместительстве. Так, в ситуации, когда педагогический или научно-педагогический сотрудник вынужден совмещать работу, то помощь на оздоровление во время ежегодного отпуска по месту работы по совместительству не предусмотрена.

Какие изменения произошли в оплате труда учителей в 2026 году

В 2026 году на законодательном уровне предусмотрено повышение зарплат учителей на 50%. Такое требование содержится в законе о Государственном бюджете на этот год.

Первая волна пересмотра зарплаты на 30% состоялась с начала года. Вторая волна на 20% запланирована на сентябрь текущего года.

В Министерстве образования ранее отметили, что громады обязаны выплачивать повышенную заработную плату без сокращения надбавок и доплат. В ведомстве отметили, что к такому прибегли около 3% громад. Они допустили уменьшение надбавок учителям за престижность труда.

Ранее мы писали, что за работу в ночной период суток предусмотрена доплата к зарплате в 20% и сокращенная продолжительность смены. Также в ПФУ отметили, что действуют жесткие ограничения для некоторых категорий сотрудников в праве на такую работу.

Еще сообщалось, кому из граждан в Украине гарантируют бронирование от мобилизации этой весной. Все предприятия должны соблюсти требования по средней заработной плате для права на статус критического.

Частые вопросы

Как учителю самостоятельно рассчитать свою зарплату

В этом году педагоги могут проконтролировать правильность расчета своей заработной платы. Для этого Министерство образования предлагает специальный калькулятор, который позволит определить сумму с учетом всех составляющих: оклада, надбавок, доплат и пособий. Индивидуальный расчетный лист со структурой зарплаты можно будет сравнить с фактическими начислениями, а в случае расхождений — обратиться к администрации школы.

Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск

По информации Государственной службы по вопросам труда, в 2026 году только в некоторых ситуациях граждане могут претендовать на предоставление денежных компенсаций за неиспользованные отпуска. Деньги могут начислять только в определенных законом случаях. В частности, таким правом могут воспользоваться работники при увольнении (после использования 24 дней отпуска). Также такое право наступает, если человек был призван на военную службу.

зарплаты учителя работа деньги школа
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации