Зарплаты учителей: в Гоструда уточнили нюансы некоторых доплат

Украинская учительница в классе.

В 2026 году украинские педагоги имеют право на повышенные должностные оклады, также им гарантируют различные надбавки и доплаты. В то же время, в вопросе права на материальную помощь на оздоровление предусмотрены некоторые ограничения.

Об этом рассказали в Западном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, передают Новини.LIVE.

Нюансы доплаты помощи на оздоровление к зарплате учителям

По информации Госслужбы по вопросам труда, в этом году педагогическим и научно-педагогическим работникам сохранили право на выплату материальной помощи на оздоровление. Такие средства предоставляют при оформлении ежегодного отпуска дополнительно к заработной плате. Размер выплаты зависит от должностного оклада за месяц (ставки зарплаты).

Предоставление соответствующей выплаты регулирует постановление правительства № 78 "Некоторые вопросы реализации отдельных положений части первой ст. 57 и части четвертой ст. 61 закона "Об образовании".

Согласно нормам закона, право на оформление выплаты в размере должностного оклада предусмотрено по основному месту работы педагогических работников.

Однако, в 2026 году актуальны определенные ограничения для предоставления такой помощи, если речь идет о совместительстве. Так, в ситуации, когда педагогический или научно-педагогический сотрудник вынужден совмещать работу, то помощь на оздоровление во время ежегодного отпуска по месту работы по совместительству не предусмотрена.

Какие изменения произошли в оплате труда учителей в 2026 году

В 2026 году на законодательном уровне предусмотрено повышение зарплат учителей на 50%. Такое требование содержится в законе о Государственном бюджете на этот год.

Первая волна пересмотра зарплаты на 30% состоялась с начала года. Вторая волна на 20% запланирована на сентябрь текущего года.

В Министерстве образования ранее отметили, что громады обязаны выплачивать повышенную заработную плату без сокращения надбавок и доплат. В ведомстве отметили, что к такому прибегли около 3% громад. Они допустили уменьшение надбавок учителям за престижность труда.

Частые вопросы

Как учителю самостоятельно рассчитать свою зарплату

В этом году педагоги могут проконтролировать правильность расчета своей заработной платы. Для этого Министерство образования предлагает специальный калькулятор, который позволит определить сумму с учетом всех составляющих: оклада, надбавок, доплат и пособий. Индивидуальный расчетный лист со структурой зарплаты можно будет сравнить с фактическими начислениями, а в случае расхождений — обратиться к администрации школы.

Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск

По информации Государственной службы по вопросам труда, в 2026 году только в некоторых ситуациях граждане могут претендовать на предоставление денежных компенсаций за неиспользованные отпуска. Деньги могут начислять только в определенных законом случаях. В частности, таким правом могут воспользоваться работники при увольнении (после использования 24 дней отпуска). Также такое право наступает, если человек был призван на военную службу.