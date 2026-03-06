Відео
Україна
Головна Фінанси Працевлаштування осіб з інвалідністю — зарплата та інші нюанси

Працевлаштування осіб з інвалідністю — зарплата та інші нюанси

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 14:30
Нарахування заробітної плати для працівника з інвалідністю 2026 — які змінились вимоги
Люди в офісі, підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для робітників з інвалідністю діють спеціальні правила працевлаштування та нарахування заробітної плати. Зокрема, передбачені пільгові умови для ставки Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон №4219-ІХ.

Читайте також:

Особливості зарплати працівників з інвалідністю

У 2026 році для працівників з інвалідністю передбачена мінімальна оплати праці за некваліфіковану роботу, нижче якої роботодавці не можуть платити за місяць:

  • годинний розмір: 52 грн (у 2025 році було 48 грн);
  • місячний розмір: 8 647 грн (торік було 8000 грн).

Нюанси у нарахуванні виплат для людей з інвалідністю:

  1. Для зарплати осіб з інвалідністю застосовують пільгову ставку ЄСВ на зарплату у розмірі 8,41%, тоді як звичайна ставка становить 22%;
  2. Для такої ставки ЄСВ 8,41% працівник має передати компанії Витяг з рішення про встановлення інвалідності.
  3. Застосовується пільгова ставка з дати отримання роботодавцем від працівника завіреного ним Витягу, а не з моменту встановлення інвалідності.

Також працівники з інвалідністю наділені правом на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму податкової соціальної пільги.

Для її застосування, розмір зарплати не повинен перевищувати граничну суму, встановлену Податковим кодексом. У 2026 році податкова соціальна пільга становить 4660 грн.

Також для осіб з інвалідністю передбачаються спеціальні податкові соціальні пільги. Наприклад, підвищена пільга у розмірі 150% надається для осіб з  І чи ІІ групою інвалідності, у тому числі з дитинства.

Нові норми з працевлаштування людей з інвалідністю

У 2026 році запрацювали зміни у питанні забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Закон змінив підхід у забезпеченні права громадян на працевлаштування. 

Згідно з документом, роботодавці, у яких у штаті понад восьмеро працівників, мають давати робоче місце особі з інвалідністю. Норма становить 4% від середньооблікової кількості штатних працівників. Для невеликих компаній (8 — 25 працівників) встановлений обов’язок працевлаштування мінімум одного такого громадянина.

Замість штрафів роботодавці тепер будуть робити цільові внески, а кошти надходитимуть до держфонду соцзахисту осіб з інвалідністю.  

За правилами, до нормативу будуть зарахувати працівників за таких умов:

  • встановлено групу інвалідності;
  • працевлаштування за основним місцем роботи;
  • зарплата перевищує мінімальну в країні за повністю відпрацьований календарний місяць. 

Середньомісячна зарплата на одного працівника має визначатися за такою формулою:

Середня зарплата = ЗПкварт (нарахована зарплата за квартал) : Ксер (середня кількість працівників (штатні + зовнішні сумісники в еквіваленті повної зайнятості): П (кількість місяців у кварталі).

Інші гарантії для працівників

Працівники з інвалідністю мають право на пільги. Відповідний статус гарантує довшу щорічну основну відпустку, ніж зазвичай. Передбачається тривалість відпустки на два дні довшу від звичайної.

Таким чином, особам з інвалідністю можна відпочивати 26 календарних днів.

Якщо статус особи з інвалідністю було отримано внаслідок війни, то надають додаткову відпустку зі збереженням зарплати на 14 календарних днів протягом року.

Раніше ми писали, що цього року запрацювали нові норми щодо мінімальної зарплати. Однак у Держпраці пояснили, коли роботодавці можуть платити менше працівникам

Ще ми розповідали, що на посадові оклади працівників держслужби встановлені граничні межі. Зокрема, цього року мінімальний оклад зріс з двох до 2,5 розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб. 

зарплати робота гроші інвалідність працевлаштування
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
