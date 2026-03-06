Нарахування заробітної плати для працівника з інвалідністю 2026 — які змінились вимоги

Люди в офісі, підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для робітників з інвалідністю діють спеціальні правила працевлаштування та нарахування заробітної плати. Зокрема, передбачені пільгові умови для ставки Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Особливості зарплати працівників з інвалідністю

У 2026 році для працівників з інвалідністю передбачена мінімальна оплати праці за некваліфіковану роботу, нижче якої роботодавці не можуть платити за місяць:

годинний розмір: 52 грн (у 2025 році було 48 грн);

місячний розмір: 8 647 грн (торік було 8000 грн).

Нюанси у нарахуванні виплат для людей з інвалідністю:

Для зарплати осіб з інвалідністю застосовують пільгову ставку ЄСВ на зарплату у розмірі 8,41%, тоді як звичайна ставка становить 22%; Для такої ставки ЄСВ 8,41% працівник має передати компанії Витяг з рішення про встановлення інвалідності. Застосовується пільгова ставка з дати отримання роботодавцем від працівника завіреного ним Витягу, а не з моменту встановлення інвалідності.

Також працівники з інвалідністю наділені правом на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму податкової соціальної пільги.

Для її застосування, розмір зарплати не повинен перевищувати граничну суму, встановлену Податковим кодексом. У 2026 році податкова соціальна пільга становить 4660 грн.

Також для осіб з інвалідністю передбачаються спеціальні податкові соціальні пільги. Наприклад, підвищена пільга у розмірі 150% надається для осіб з І чи ІІ групою інвалідності, у тому числі з дитинства.

Нові норми з працевлаштування людей з інвалідністю

У 2026 році запрацювали зміни у питанні забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Закон змінив підхід у забезпеченні права громадян на працевлаштування.

Згідно з документом, роботодавці, у яких у штаті понад восьмеро працівників, мають давати робоче місце особі з інвалідністю. Норма становить 4% від середньооблікової кількості штатних працівників. Для невеликих компаній (8 — 25 працівників) встановлений обов’язок працевлаштування мінімум одного такого громадянина.

Замість штрафів роботодавці тепер будуть робити цільові внески, а кошти надходитимуть до держфонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

За правилами, до нормативу будуть зарахувати працівників за таких умов:

встановлено групу інвалідності;

працевлаштування за основним місцем роботи;

зарплата перевищує мінімальну в країні за повністю відпрацьований календарний місяць.

Середньомісячна зарплата на одного працівника має визначатися за такою формулою:

Середня зарплата = ЗПкварт (нарахована зарплата за квартал) : Ксер (середня кількість працівників (штатні + зовнішні сумісники в еквіваленті повної зайнятості): П (кількість місяців у кварталі).

Інші гарантії для працівників

Працівники з інвалідністю мають право на пільги. Відповідний статус гарантує довшу щорічну основну відпустку, ніж зазвичай. Передбачається тривалість відпустки на два дні довшу від звичайної.

Таким чином, особам з інвалідністю можна відпочивати 26 календарних днів.

Якщо статус особи з інвалідністю було отримано внаслідок війни, то надають додаткову відпустку зі збереженням зарплати на 14 календарних днів протягом року.

