Грошова компенсація за невикористану відпустку 2026 — які існують підстави

Українське трудове законодавство передбачає надання працівникам грошової компенсації за невикористану відпустку у разі звільнення та в низці інших випадків. Відомо, які існують підстави для такого права, а також правила розрахунку.

Про це розповіли в одному з управлінь Державної служби з питань праці, інформують Новини.LIVE.

Підстави для надання компенсації днів відпустки

Як зазначили в Управлінні інспекційної діяльності у Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління Держпраці, норми законодавства передбачають право працівника на грошову компенсацію за невикористану відпустку у таких випадках:

У разі звільнення з роботи

Якщо працівника було звільнено, то йому мають обов’язково виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки (за наявності дітей/повнолітньої дитини з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи).

Якщо відпустку використано частково

У разі використання щорічної відпустки у щонайменше 24 дні можлива грошова компенсація за невикористані дні, якщо її тривалість більша (24 календарні дні відпустки потрібно використати фактично).

Йдеться про державних службовців

За не використану щорічну відпустку державним службовцям передбачається компенсація. Виплати надають у разі звільнення у рамках фонду оплати праці держоргану.

Якщо працівника було призвано на військову службу

Також працівникам, яких призвали на військову службу за призовом під час воєнного стану та мобілізації за їхнім бажанням може виплачуватися компенсація за всі не відбуті дні щорічної відпустки та за додаткову відпустку для працівників, у яких є діти.

Як розраховують компенсацію за відпустку

Згідно з чинними правилами, компенсацію розраховують шляхом множення розміру середньоденної зарплати та кількість невикористаних днів відпустки.

Водночас обчислення розміру середньоденної заробітної плати здійснюють за такою формулою:

Середньоденна зарплата = Сукупний дохід у розрахунковому періоді : Кількість календарних днів розрахункового періоду

Час, упродовж якого працівник не працював і за ним не зберігався дохід або зберігався частково, виключають з розрахункового періоду.

Як отримати гроші за невикористану відпустку

У Державній службі з питань праці зазначили, що для отримання компенсації за невикористану відпустку працівник має подати роботодавцю відповідну заяву.

Це необхідно зробити не пізніше останнього дня місяця, коли працівника було увільнено від роботи через призов на службу.

"Грошова компенсація за невикористану відпустку виплачується у визначених законом випадках, зокрема при звільненні, за бажанням працівника (після використання 24 днів відпустки), а також у деяких спеціальних ситуаціях, передбачених законодавством", — резюмували у Держпраці.

