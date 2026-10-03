Зарплати педагогів зросли: коли платять вчителям, репетиторам і вихователям у 2026 році

Вчитель біля дошки тримає книги. Фото: magnific.com

Зарплати освітян в Україні помітно змінилися за останні два роки. У 2026 році медіанна зарплата у вакансіях учителів і викладачів досягла 20 тисяч гривень, стільки ж пропонують репетиторам. Вихователям роботодавці в середньому пропонують 18,5 тисячі гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на OLX Робота.

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Скільки платять учителям і викладачам

У 2026 році медіанна зарплата у вакансіях для вчителів та викладачів становить 20 тисяч гривень. За рік показник зріс на 29% — у 2025 році він становив 15,5 тисячі гривень.

Якщо порівняти ситуацію за два роки, медіанна зарплата за такими вакансіями збільшилася на 32%.

На фактичний дохід педагога можуть впливати додаткові виплати. Зокрема, це надбавки за престижність праці, вислугу років, класне керівництво, додаткове навантаження та інші доплати.

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Скільки заробляють репетитори

Для репетиторів медіанна зарплата у вакансіях у 2026 році також становить 20 тисяч гривень.

За рік цей показник зріс на 3%. У 2025 році медіанна зарплата репетитора становила 19,5 тисячі гривень.

Якщо дивитися на довший період, за два роки показник зріс на 33%.

При цьому дохід репетитора може суттєво залежати від кількості учнів, вартості одного заняття, предмета, досвіду та формату роботи. Тому медіанна зарплата у вакансіях не означає, що кожен фахівець отримує саме 20 тисяч гривень на місяць.

Скільки платять вихователям

У вихователів медіанна зарплата у вакансіях у 2026 році становить 18,5 тисячі гривень.

За рік пропозиції роботодавців зросли на 16%. Для порівняння, у 2025 році медіанна зарплата становила 16 тисяч гривень.

За два роки зростання склало 39% — це найбільша динаміка серед трьох категорій, які проаналізували.

Водночас оплата праці вихователів також може відрізнятися залежно від конкретного закладу, громади, навантаження та додаткових виплат.

Як змінилися зарплати за два роки

Якщо порівняти показники 2024–2026 років, найбільше у відсотковому співвідношенні зросла медіанна зарплата вихователів — на 39%. У репетиторів приріст становив 33%, а у вчителів та викладачів — 32%.

Таким чином, у 2026 році медіанні зарплатні пропозиції для вчителів, викладачів і репетиторів зрівнялися на рівні 20 тисяч гривень, тоді як для вихователів цей показник становить 18,5 тисячі гривень.

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