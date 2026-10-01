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Головна Фінанси Найпопулярніші професії в Україні: кому платять на 13% більше

Найпопулярніші професії в Україні: кому платять на 13% більше

Ua ru
1 жовтня 2026 14:30
Зарплати в Україні: які суми для ТОП-5 найпопулярніших вакансій
Працівниця в офісі. Фото: Freepik

У 2026 році на українському ринку праці спостерігається поступове зростання кількості вакансій після спаду наприкінці минулого року до 92 тисяч. Водночас, в основному для найбільш популярних пропозицій роботи компанії гарантують вищу оплату праці.

Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу Robota.ua, передає видання Новини.LIVE

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Найпопулярніші пропозиції роботи в Україні

Згідно з аналітичною інформацією платформи з пошуку роботи, на початку 2026 року компанії подали 101,2 тис. пропозицій роботи. Надалі динаміка пришвидшилась:

  • у лютому — 105,8 тис. вакансій;
  • у березні — 110,5 тис. вакансій;
  • у квітні — 113,2 тис. вакансій; 
  • у травні — 113,3 тис. вакансій.  

Сукупно дослідження охопило більш ніж 337 тис. опублікованих пропозицій роботи, 656 тис. шукачів роботи у близько 1,9 тис. українських населених пунктах.

За даними порталу, у списку найпопулярніших професій з-поміж усіх сфер у другому кварталі:

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  • продавці-консультанти — 8% від загального числа;
  • водії — 4%;
  • бухгалтери — 4%;
  • кухарі/шеф-кухарі — 3%;
  • медперсонал (середній/молодший) — 3%.  
зарплати 2026 рік
Популяні професії. Джерело: Robota.ua

Скільки готові платити представникам топових вакансій 

Заробітна плата за найпопулярнішими вакансіями в усіх галузях демонструвала стабільність і тенденцію до зростання за другий тримісячний період року порівняно з першим кварталом.

Продавцям-консультантам, яким не потрібна освіта, готові платити 18 000 грн, водіям — 22 300 грн, бухгалтерам — 22 000 грн, кухарям — 12 200 грн, середньому і молодшому медичному персоналу — 13 000 грн.

зарплати 2026 рік
Зміни у зарплаті. Джерело: Robota.ua

Кількість резюме на ринку праці та портрет шукача

Водночас змінилась і кількість шукачів роботи у другому кварталі. Було зафіксовано 342,7 тис. резюме, тоді як на початку року — 308,3 тис. У віковому розрізі:

  • 32% — 18-25 років;
  • 32% — 26-40 років;
  • 36% — від 41 року.

Найбільше на порталі шукають роботу жінки — 60%, чоловіки — 40%.

Лідирує Київська область — 32,8%, далі йде Дніпропетровська — 8,8%, Львівська — 8,2%, Одеська —  6,5%, Харківська — 6,3%, Полтавська — 4,2%.

робота 2026 рік
Ситуація в регіонах. Джерело: Robota.ua

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні 2026 року мінімальний оклад держслужбовця становитиме 8 320 грн, а максимальна сума посадового окладу — 124 800 грн, передбачені премії у 30% від окладу, а також нові надбавки за просування європейських ініціатив. 

Ще Новини.LIVE писали, що у Міністерстві економіки розробили зміни до урядової постанови щодо підвищення посадових окладів для чиновників в регіонах України. Зокрема, пропонують закріпити оклад для голови ради на рівні 33 300 грн. Зміни набудуть чинності, якщо пропозицію підтримає уряд. 

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зарплати робота гроші ринок праці вакансії
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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