Зарплати в Україні: які суми для ТОП-5 найпопулярніших вакансій

Найпопулярніші професії в Україні: кому платять на 13% більше
У 2026 році на українському ринку праці спостерігається поступове зростання кількості вакансій після спаду наприкінці минулого року до 92 тисяч. Водночас, в основному для найбільш популярних пропозицій роботи компанії гарантують вищу оплату праці.
Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу Robota.ua, передає видання Новини.LIVE.
Найпопулярніші пропозиції роботи в Україні
Згідно з аналітичною інформацією платформи з пошуку роботи, на початку 2026 року компанії подали 101,2 тис. пропозицій роботи. Надалі динаміка пришвидшилась:
- у лютому — 105,8 тис. вакансій;
- у березні — 110,5 тис. вакансій;
- у квітні — 113,2 тис. вакансій;
- у травні — 113,3 тис. вакансій.
Сукупно дослідження охопило більш ніж 337 тис. опублікованих пропозицій роботи, 656 тис. шукачів роботи у близько 1,9 тис. українських населених пунктах.
За даними порталу, у списку найпопулярніших професій з-поміж усіх сфер у другому кварталі:
- продавці-консультанти — 8% від загального числа;
- водії — 4%;
- бухгалтери — 4%;
- кухарі/шеф-кухарі — 3%;
- медперсонал (середній/молодший) — 3%.
Скільки готові платити представникам топових вакансій
Заробітна плата за найпопулярнішими вакансіями в усіх галузях демонструвала стабільність і тенденцію до зростання за другий тримісячний період року порівняно з першим кварталом.
Продавцям-консультантам, яким не потрібна освіта, готові платити 18 000 грн, водіям — 22 300 грн, бухгалтерам — 22 000 грн, кухарям — 12 200 грн, середньому і молодшому медичному персоналу — 13 000 грн.
Кількість резюме на ринку праці та портрет шукача
Водночас змінилась і кількість шукачів роботи у другому кварталі. Було зафіксовано 342,7 тис. резюме, тоді як на початку року — 308,3 тис. У віковому розрізі:
- 32% — 18-25 років;
- 32% — 26-40 років;
- 36% — від 41 року.
Найбільше на порталі шукають роботу жінки — 60%, чоловіки — 40%.
Лідирує Київська область — 32,8%, далі йде Дніпропетровська — 8,8%, Львівська — 8,2%, Одеська — 6,5%, Харківська — 6,3%, Полтавська — 4,2%.
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