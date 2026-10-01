Зарплати в Україні: які суми для ТОП-5 найпопулярніших вакансій

Працівниця в офісі. Фото: Freepik

У 2026 році на українському ринку праці спостерігається поступове зростання кількості вакансій після спаду наприкінці минулого року до 92 тисяч. Водночас, в основному для найбільш популярних пропозицій роботи компанії гарантують вищу оплату праці.

Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу Robota.ua, передає видання Новини.LIVE.

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Найпопулярніші пропозиції роботи в Україні

Згідно з аналітичною інформацією платформи з пошуку роботи, на початку 2026 року компанії подали 101,2 тис. пропозицій роботи. Надалі динаміка пришвидшилась:

у лютому — 105,8 тис. вакансій;

у березні — 110,5 тис. вакансій;

у квітні — 113,2 тис. вакансій;

у травні — 113,3 тис. вакансій.

Сукупно дослідження охопило більш ніж 337 тис. опублікованих пропозицій роботи, 656 тис. шукачів роботи у близько 1,9 тис. українських населених пунктах.

За даними порталу, у списку найпопулярніших професій з-поміж усіх сфер у другому кварталі:

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продавці-консультанти — 8% від загального числа;

водії — 4%;

бухгалтери — 4%;

кухарі/шеф-кухарі — 3%;

медперсонал (середній/молодший) — 3%.

Популяні професії. Джерело: Robota.ua

Скільки готові платити представникам топових вакансій

Заробітна плата за найпопулярнішими вакансіями в усіх галузях демонструвала стабільність і тенденцію до зростання за другий тримісячний період року порівняно з першим кварталом.

Продавцям-консультантам, яким не потрібна освіта, готові платити 18 000 грн, водіям — 22 300 грн, бухгалтерам — 22 000 грн, кухарям — 12 200 грн, середньому і молодшому медичному персоналу — 13 000 грн.

Зміни у зарплаті. Джерело: Robota.ua

Кількість резюме на ринку праці та портрет шукача

Водночас змінилась і кількість шукачів роботи у другому кварталі. Було зафіксовано 342,7 тис. резюме, тоді як на початку року — 308,3 тис. У віковому розрізі:

32% — 18-25 років;

32% — 26-40 років;

36% — від 41 року.

Найбільше на порталі шукають роботу жінки — 60%, чоловіки — 40%.

Лідирує Київська область — 32,8%, далі йде Дніпропетровська — 8,8%, Львівська — 8,2%, Одеська — 6,5%, Харківська — 6,3%, Полтавська — 4,2%.

Ситуація в регіонах. Джерело: Robota.ua

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Ще Новини.LIVE писали, що у Міністерстві економіки розробили зміни до урядової постанови щодо підвищення посадових окладів для чиновників в регіонах України. Зокрема, пропонують закріпити оклад для голови ради на рівні 33 300 грн. Зміни набудуть чинності, якщо пропозицію підтримає уряд.

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