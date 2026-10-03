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Главная Финансы Зарплаты учителей, репетиторов и воспитателей изменились: кто зарабатывает больше

Зарплаты учителей, репетиторов и воспитателей изменились: кто зарабатывает больше

Ua ru
3 октября 2026 11:00
Зарплаты педагогов выросли: когда будут платить учителям, репетиторам и воспитателям в 2026 году
Учитель стоит у доски с книгами в руках. Фото: magnific.com

Зарплаты работников образования в Украине заметно изменились за последние два года. В 2026 году медианная зарплата по вакансиям учителей и преподавателей достигла 20 тысяч гривен, столько же предлагают репетиторам. Воспитателям работодатели в среднем предлагают 18,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OLX Работа.

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Сколько платят учителям и преподавателям

В 2026 году медианная зарплата в вакансиях для учителей и преподавателей составляет 20 тысяч гривен. За год показатель вырос на 29% — в 2025 году он составлял 15,5 тысячи гривен.

Если сравнить ситуацию за два года, медианная зарплата по таким вакансиям увеличилась на 32%.

На фактический доход педагога могут влиять дополнительные выплаты. В частности, это надбавки за престижность труда, выслугу лет, классный руководитель, дополнительную нагрузку и другие доплаты.

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Сколько зарабатывают репетиторы

Для репетиторов медианная зарплата по вакансиям в 2026 году также составляет 20 тысяч гривен.

За год этот показатель вырос на 3%. В 2025 году медианная зарплата репетитора составляла 19,5 тысячи гривен.

Если рассматривать более длительный период, за два года показатель вырос на 33%.

При этом доход репетитора может существенно зависеть от количества учеников, стоимости одного занятия, предмета, опыта и формата работы. Поэтому медианная зарплата в вакансиях не означает, что каждый специалист получает именно 20 тысяч гривен в месяц.

Сколько платят воспитателям

У воспитателей медианная зарплата в вакансиях в 2026 году составляет 18,5 тысячи гривен.

За год предложения работодателей выросли на 16%. Для сравнения: в 2025 году медианная зарплата составляла 16 тысяч гривен.

За два года рост составил 39% — это самая высокая динамика среди трех проанализированных категорий.

В то же время оплата труда воспитателей также может отличаться в зависимости от конкретного учреждения, общины, нагрузки и дополнительных выплат.

Как изменились зарплаты за два года

Если сравнить показатели 2024–2026 годов, больше всего в процентном соотношении выросла медианная зарплата воспитателей — на 39%. У репетиторов прирост составил 33%, а у учителей и преподавателей — 32%.

Таким образом, в 2026 году медианные предложения по зарплате для учителей, преподавателей и репетиторов выровнялись на уровне 20 тысяч гривен, тогда как для воспитателей этот показатель составляет 18,5 тысячи гривен.

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образование учителя деньги доходы зарплата
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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