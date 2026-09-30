Зарплати на держслужбі в Україні: які оклади, премії та нові надбавки передбачені у жовтні

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року в Україні оплата праці державних службовців складатиметься з посадових окладів, премій, різноманітних доплат та надбавок, матеріальної допомоги, а для декого — відпускних у розмірі цілої зарплати. Також наступного місяця передбачаються додаткові нарахування за впровадження європейських ініціатив.

Про те, на які суми зможуть розраховувати держслужбовці, розповідає видання Новини.LIVE.

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Які оклади передбачені на держслужбі у жовтні

Цього року питання надання посадових окладів регулює закон 4282-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад".

Відповідно до нього, у жовтні посадові оклади держслужбовцям нарахують у межах нових затверджених лімітів.

Загалом заробітна плата на державній службі надалі матиме дві складові:

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Стала зарплата у розмірі 70% — куди входять оклад, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, тощо; Варіативна зарплата у розмірі 30% — входять місячні, квартальні премії залежно від внеску у підсумковий результат роботи, річна премія.

Кінцева сума зарплати сформується з таких офіційних складників:

посадового окладу;

місячної/квартальної премії;

надбавки за ранг;

доплати за вислугу років;

компенсації за навантаження;

відпускної допомоги;

матдопомоги на вирішення побутових питань;

компенсації за вакантною посадою;

інших доплат, передбачених нормами законодавства.

У 2026 році таким працівникам підвищили ліміт на нарахування мінімальної суми окладу. Згідно з оновленими правилами, держслужбовці повинні отримувати два з половиною прожиткові мінімуми для працездатних осіб, затверджені на початок календарного року. Нині йдеться про суму 8 320 грн (3 328 грн × 2,5).

Максимальна сума посадового окладу також має свій ліміт — 15 мінімальних окладів. Нині це — 124 800 грн (15 × 8 320 грн). Вона передбачена для посад керівників державних органів першого типу, юрисдикція яких поширюється на всі області.

Розміри премій, доплат та надбавок

Варіантивна складова зарплати держслужбовця обмежена лімітом. Премії мають такі рамки:

місячна премія — 30% від окладу за місяць;

квартальна премія — 90% від окладу;

загальна премія за рік — 30% фонду зарплати за рік.

Надбавка за вислугу років становитиме 2% від окладу за кожен рік стажу держслужби, проте не вище 30%.

Розміри окладів за ранги службовців в держорганах, що провели класифікацію посад, коливаються від 200 до 1 000 грн.

Сума матеріальної допомоги у разі оформлення щорічної основної відпустки тривалістю 30 днів буде тотожна середньомісячній зарплаті.

Кому з чиновників платитимуть більше восени

Також наприкінці вересня в Україні запрацювали норми нового закону, що передбачають призначення надбавок посадовцям органів держвлади та місцевого самоврядування.

Їх будуть надавати за просування проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва, що втілюють за рахунок бюджетних коштів та грантів Євросоюзу, урядів та муніципалітетів іноземних держав, міжнародних організацій.

Кошти на доплати братимуть із сум бюджетної підтримки, допомоги чи міжнародних грантів.

Порядок нарахування відповідних надбавок встановлять місцеві ради на основі типового порядку, затвердженого Кабінетом міністрів.

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