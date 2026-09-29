Податки із зарплати: хто з українців має право на пільгу у 6 650 грн

Людина здійснює підрахуки в офісі. Фото: Freepik

В Україні працівники, які мають неповнолітніх дітей, можуть платити меншу суму податку на доходи фізосіб (ПДФО), яку утримують із заробітної плати. За таких умов дозволяється скористатися правом на застосування податкової соціальної пільги (ПСП). Відомо, які передбачені актуальні суми, що зменшать навантаження на дохід, у 2026 році.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області.

Реклама

Що треба знати про зменшення податку із зарплати

Податкова соцпільга — це сума, на яку роботодавець може зменшити заробітну плату з метою нарахування податку на доходи фізосіб. Згідно з правилами, базова податкова соціальна пільга становить 50% від суми прожиткового мінімуму для працездатної особи за місяць, встановленому на початок січня звітного податкового року.

Скористатися правом соцпільги можуть працівники, які утримують двох і більше дітей до 18 років, отримуючи заробітну плату. Пільга застосовується тільки за одним місцем роботи та надається на основі звернення працівника.

Ставка податку на доходи фізосіб (ПДФО) із заробітної плати в Україні становить 18% від нарахованої суми доходу. Завдяки соцпільзі родини з дітьми зможуть зменшити податкове навантаження на свій дохід.

Читайте також:

Який розмір податкової соцпільги у 2026 році

У цьому році гранична сума зарплати, що дає право на податкову соцпільгу, дорівнює 4 660 грн на одну дитину.

Водночас, для громадян, які виховують кількох неповнолітніх, сума ліміту вища, відповідно до кількості дітей:

для двох дітей — 9 320 грн;

для трьох дітей — 13 980 грн;

для четирьох дітей — 18 640 грн і вище.

У 2026-му соцпільга становить 1 664 грн для кожної дитини.

Тобто батькам, залежно від кількості дітей, передбачені наступні суми:

для двох дітей — 3 328 грн;

для трьох дітей — 4 992 грн;

для чотирьох дітей — 6 656 грн.

Податківці пояснюють, що пільга зменшить суму заробітної плати, з якої розраховується податок на доходи фізосіб. Відповідно, працівники з дітьми зможуть сплачувати менший розмір податку із зарплати.

Як працівникам отримати соцпільгу на дітей

Скористатися правом на податкову соціальну пільгу може лише хтось один із батьків. Для цього працівник має проявити особисту ініціативу, звернувшись до роботодавця.

Для застосування такої преференції потрібно подати:

заяву про застосування соцпільги;

копії свідоцтв про народження дітей/документ, що підтвердить встановлення батьківства, чи документ, що підтвердить вік дітей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких галузях зарплата менша за очікувану. Як свідчить дослідження кадрового порталу Robota.ua, найбільше різниться оплата праці між тим, на яку розраховують українці, та тим, яку можуть платити роботодавці за вакансією "Топ-менеджмент, директори". Громадяни очікують отримувати 70 000 грн, а їм пропонують лише 50 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, скільки мають працювати українці у жовтні. Щорічно у другий місяць громадяни святкують День захисників і захисниць. У мирний час, якби держсвято припадало на робочий день, то він би був вихідним. Проте, через те, що в країні діє воєнний стан, святкові дні не передбачені. Також неможливе підвищення оплати у такі дні.