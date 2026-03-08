Зарплати вчителів хочуть відв'язати від мінімалки — для чого це потрібно

Зарплати вчителів хочуть нараховувати по-новому. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні хочуть змінити підхід до визначення розміру зарплат вчителів. Один із варіантів — щоб сума заробітку не залежала від мінімальної зарплати.

Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак під час засідання комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, передає Новини.LIVE.

Що пропонують змінити у зарплатах вчителів

Як зазначила Дарія Марчак, в Україні та країнах Європи по-різному розраховують мінімальну зарплату. В ЄС, наприклад, цей показник залежить від розміру середньої зарплати, тоді як в Україні — від мінімалки.

Якби такий підхід використовувався у нашій країні, тоді "мінімалка" мала б бути значно вищою.

"Мінімальна заробітна плата — це показник, нижче якого рівня людина не може заробляти. Коли ми використовуємо його як розрахунковий показник, тоді він не виконує основну функцію — не захищає від базового рівня бідності людини, яка працює", — пояснила посадовиця.

Тому в Міністерстві економіки з'явилася ідея внести зміни у новий Трудовий кодекс та відв'язати зарплати вчителів від мінімалки.

"Нам потрібно застосовувати мінімальну зарплату для вчителів як гарант захисту від бідності, а не розрахунковий показник", — наголосила Дарія Марчак.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським педагогам з 1 січня 2026 року призначили більші посадові оклади. Відповідно, якщо врахувати мінімальну доплату за роботу в несприятливих умовах і надбавки за класне керівництво/престижність праці/вислугу років, доходи педагогів у березні будуть такими:

без категорії — від 13 935 гривень;

друга категорія — від 15 902 гривень;

перша категорія — від 16 887 гривень.

Водночас педагог з вищою категорією зможе заробити понад 17 000 гривень.

