Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зарплати вчителів хочуть нараховувати по-новому — що пропонує уряд

Зарплати вчителів хочуть нараховувати по-новому — що пропонує уряд

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 14:54
Зарплати вчителів хочуть відв'язати від мінімалки — для чого це потрібно
Зарплати вчителів хочуть нараховувати по-новому. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні хочуть змінити підхід до визначення розміру зарплат вчителів. Один із варіантів — щоб сума заробітку не залежала від мінімальної зарплати.

Про це заявила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак під час засідання комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Що пропонують змінити у зарплатах вчителів

Як зазначила Дарія Марчак, в Україні та країнах Європи по-різному розраховують мінімальну зарплату. В ЄС, наприклад, цей показник залежить від розміру середньої зарплати, тоді як в Україні — від мінімалки.

Якби такий підхід використовувався у нашій країні, тоді "мінімалка" мала б бути значно вищою.

"Мінімальна заробітна плата — це показник, нижче якого рівня людина не може заробляти. Коли ми використовуємо його як розрахунковий показник, тоді він не виконує основну функцію — не захищає від базового рівня бідності людини, яка працює", — пояснила посадовиця. 

Тому в Міністерстві економіки з'явилася ідея внести зміни у новий Трудовий кодекс та відв'язати зарплати вчителів від мінімалки. 

"Нам потрібно застосовувати мінімальну зарплату для вчителів як гарант захисту від бідності, а не розрахунковий показник", — наголосила Дарія Марчак.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, українським педагогам з 1 січня 2026 року призначили більші посадові оклади. Відповідно, якщо врахувати мінімальну доплату за роботу в несприятливих умовах і надбавки за класне керівництво/престижність праці/вислугу років, доходи педагогів у березні будуть такими:

  • без категорії — від 13 935 гривень;
  • друга категорія — від 15 902 гривень;
  • перша категорія — від 16 887 гривень.

Водночас педагог з вищою категорією зможе заробити понад 17 000 гривень.

Раніше ми розповідали, що вчителям в Україні виплачують по 1 500 гривень. Ці гроші можна використати для того, щоб пройти курси з підвищення кваліфікації чи пройти навчання. Ще писали про мінімальні зарплати вихователів у дитячих садочках. Відомо, кому виплачують 8 841 гривню. 

вчителі гроші мінімальна зарплата доходи зарплата
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації