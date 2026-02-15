Відео
Україна
Новини
Відео

Головна Фінанси Не всім вчителям підвищили зарплату — в Кабміні назвали причину

Не всім вчителям підвищили зарплату — в Кабміні назвали причину

Дата публікації: 15 лютого 2026 14:30
Зарплати вчителів в Україні — чому не всім педагогам підвищили платню з 1 січня 2026 року
Вчителька. Фото: УНІАН

В Україні з 1 січня 2026 року переглянули посадові оклади педагогів, після чого вони почали отримувати більші гроші за свою роботу. Однак виплати зросли не у всіх учителів.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Проблеми з зарплатами для вчителів

За словами Оксена Лісового, наприкінці 2025 року Кабмін України розподілив суму у 92 мільярди гривень. У перші дні січня 2026 року гроші були перераховані громадам, що дозволило збільшити на 30% оклади працівників:

  • у загальносередньх школах;
  • у закладах позашкільної освіти;
  • у сфері дошкільної освіти;
  • в професійних училищах та коледжах.

Однак підвищення торкнулося вчителів не у всіх громадах країни. 

"Ми знаємо, що зарплата по всій країні в 6 громадах зі 1 450 не виплачена своєчасно або не виплачена з надбавкою. Це здебільшого причини технічні. Педагоги про це поінформовані, і проблема буде вирішена на рівні громад найближчим часом, бо це їх відповідальність", — сказав міністр освіти та науки. 

При цьому Лісовий зазначив, що вже відбуваються процес для підвищенняя заробітної плати педагогам, які навчають дітей у закладах дошкільної, позашкільної, професійної і фахової передвищої освіти.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, паралельно з підвищенням зарплат вчителям в українських школах практично скасували надбавки за престижність праці.  Так, у деяких закладах ця доплата впала до мінімального рівня — 5% замість традиційних 25-30%.

Нещодавно ми писали, на який дохід може розраховувати ректор університету у лютому 2026 року. Відомо, як визначаються посадові оклади. Дізнавайтесь також, у кого з вчителів зарплата стала більшою на 55%. 

вчителі школи виплати гроші зарплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
