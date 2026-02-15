Зарплати вчителів в Україні — чому не всім педагогам підвищили платню з 1 січня 2026 року

Вчителька. Фото: УНІАН

В Україні з 1 січня 2026 року переглянули посадові оклади педагогів, після чого вони почали отримувати більші гроші за свою роботу. Однак виплати зросли не у всіх учителів.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Проблеми з зарплатами для вчителів

За словами Оксена Лісового, наприкінці 2025 року Кабмін України розподілив суму у 92 мільярди гривень. У перші дні січня 2026 року гроші були перераховані громадам, що дозволило збільшити на 30% оклади працівників:

у загальносередньх школах;

у закладах позашкільної освіти;

у сфері дошкільної освіти;

в професійних училищах та коледжах.

Однак підвищення торкнулося вчителів не у всіх громадах країни.

"Ми знаємо, що зарплата по всій країні в 6 громадах зі 1 450 не виплачена своєчасно або не виплачена з надбавкою. Це здебільшого причини технічні. Педагоги про це поінформовані, і проблема буде вирішена на рівні громад найближчим часом, бо це їх відповідальність", — сказав міністр освіти та науки.

При цьому Лісовий зазначив, що вже відбуваються процес для підвищенняя заробітної плати педагогам, які навчають дітей у закладах дошкільної, позашкільної, професійної і фахової передвищої освіти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, паралельно з підвищенням зарплат вчителям в українських школах практично скасували надбавки за престижність праці. Так, у деяких закладах ця доплата впала до мінімального рівня — 5% замість традиційних 25-30%.

