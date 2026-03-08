Видео
Главная Финансы Зарплаты учителей снова хотят изменить — что предлагают в Кабмине

Зарплаты учителей снова хотят изменить — что предлагают в Кабмине

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 14:54
Зарплаты учителей хотят отвязать от минималки — что это изменит
Зарплаты учителей снова хотят изменить. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине хотят изменить подход к определению размера оплаты труда учителей. Например, отвязать эту выплату от минимальной зарплаты.

Об этом заявила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что предлагают изменить в зарплатах учителей

Как отметила Дарья Марчак, в Украине и странах Европы по-разному рассчитывают минимальную зарплату. В ЕС, например, этот показатель зависит от размера средней зарплаты, а в Украине — от минималки.

Если бы такой подход использовался в нашей стране, тогда "минималка" должна была бы быть значительно выше.

"Минимальная заработная плата — это показатель, ниже какого уровня человек не может зарабатывать. Когда мы используем его как расчетный показатель, тогда он не выполняет основную функцию — не защищает от базового уровня бедности человека, который работает", — сказала чиновница.

Поэтому в Министерстве экономики появилась идея внести изменения в новый Трудовой кодекс и отвязать зарплаты учителей от минималки.

"Нам нужно применять минимальную зарплату для учителей как гарант защиты от бедности, а не расчетный показатель", — отметила Дарья Марчак.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским педагогам с 1 января 2026 года назначили большие должностные оклады. Соответственно, если учесть минимальную доплату за работу в неблагоприятных условиях и надбавки за классное руководство/престижность труда/выслугу лет, доходы педагогов в марте будут такими:

  • без категории — от 13 935 гривен;
  • вторая категория — от 15 902 гривен;
  • первая категория — от 16 887 гривен.

Зато педагог с высшей категорией сможет заработать более 17 000 гривен.

Ранее мы рассказывали, что учителям в Украине выплачивают по 1 500 гривен. Эти деньги можно использовать для того, чтобы пройти курсы по повышению квалификации или пройти обучение. Еще писали о минимальных зарплатах воспитателей в детских садах. Известно, кому выплачивают 8 841 гривну.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
