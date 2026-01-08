Уряд схвалив новий Трудовий кодекс — що зміниться для працівників і роботодавців в Україні

Трудова книжка на столі. Фото: ГУ ДПС у Дніпропетровській області

Кабінет міністрів України схвалив новий Трудовий кодекс. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Над створенням документа команда Мінекономіки працювала понад два роки — у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів. Мала можливість розпочати та координувати цей процес, перебуваючи на посаді віцепрем’єр-міністерки. Рада, що команда успішно завершила важливий етап для старту реформи", — наголосила очільниця уряду.

Нові правила для ринку праці в Україні

Свириденко підкреслила, що оновлений Трудовий кодекс відображає реалії сучасної економіки, різноманіття форм зайнятості та інтереси як роботодавців, так і працівників. Документ покликаний встановити чіткі й зрозумілі правила трудових відносин, адже нині Україна все ще живе за Кодексом законів про працю, ухваленим у 1971 році.

Прем’єр-міністерка також нагадала, що новий Кодекс є складовою ширшої державної політики у сфері зайнятості. Він безпосередньо пов’язаний зі Стратегією зайнятості населення до 2030 року, яку Уряд затвердив того ж дня — у середу, 7 січня. Основна мета — зробити ринок праці відкритішим та доступнішим для тих груп, які часто залишаються поза економічною активністю: жінок, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю.

Які головні нововведення передбачає документ

За словами Свириденко, у новому Кодексі чітко визначені ознаки трудових відносин — усього їх вісім. Очікується, що ці зміни сприятимуть зменшенню правової невизначеності, легалізації зайнятості та скороченню тіньового сегмента ринку праці, який, за попередніми оцінками, може приносити до 43 млрд грн щороку. Документ зокрема передбачає:

Гнучкі трудові договори. Тепер їх буде 9 типів, а не 6, як раніше. Кодекс окремо врегульовує дистанційну та надомну роботу, а також роботу з нефіксованим робочим часом. Водночас працівники отримують право поєднувати кілька форм трудових договорів з одним роботодавцем.

Цифровізація трудових відносин. Електронні документи офіційно прирівнюються до паперових

Прозорий механізм визначення мінімальної заробітної плати (як місячної, так і погодинної). Він відповідатиме стандартам Європейського Союзу та базуватиметься на відсотку від середньої зарплати по країні.

Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. В документі зафіксовано право цієї категорії населення на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома). Крім того, оновлений Кодекс забезпечує більше можливостей для батьків. Наприклад, в тому, що стосується відпустки для догляду за дитиною — і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки.

Реформа інспекції праці — документ передбачає ризикоорієнтований підхід до перевірок.

Спеціальний інструмент для молоді — учнівський трудовий договір, який дозволить безпечно поєднувати навчання з першою роботою.

Юлія Свириденко наголосила, що ухвалення Трудового кодексу є важливим кроком на шляху європейської інтеграції України, адже документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, а також регламентів і конвенцій Міжнародної організації праці.

