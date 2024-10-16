Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати вчителів — Кабмін та Верховну Раду закликали скасувати нові податки arrow

Зарплати вчителів — Кабмін та Верховну Раду закликали скасувати нові податки

16 жовтня 2024 11:41
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати у сфері освіти — вчителі закликали владу не підвищувати податки
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українські освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.

Про це інформує Львівський портал.

Читайте також:

Проблема мізерних зарплат у сфері освіти

Як зазначається, обговорення ініціювали педагоги Львівської області. Вони з представниками тамтешньої влади підняли питання зниження доходів у світлі підвищення військового збору в країні на 3,5%.

Освітяни висловили свою незгоду з політикою влади з підвищення податків, адже їм навпаки тривалий час обіцяли підвищити оплату праці, визнаючи її мізерний рівень.

В обласній організації профспілки працівників освіти і науки наголосили, що освітяни дуже терплячі і йдуть на самопожертви. Тоді як в проєкті державного бюджету на 2025 рік кошти на підвищення зарплат суддям, представникам силових органів та чиновникам знайшли. Там наголошують, що в країні має бути дотриманий принцип соціальної справедливості.

"Заробітні плати педагогічних і науково-педагогічних працівників фактично заморожені. Щобільше, Кабмін не виконав норму Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" щодо підвищення заробітних плат за Єдиною тарифною сіткою з 1 квітня 2024 року до розміру 3600 гривень посадового окладу працівника першого тарифного розряду", — наголосили на засіданні.

Як відомо, за офіційними даними Мінекономіки за перший квартал року, рівень середньомісячної зарплати в освіті є найнижчим серед усіх сфер і становить 12,6 тис. грн. Після збільшення оподаткування до 5% зарплатня стане ще меншою.

За результатом обговорення освітяни вирішили направити звернення до Кабміну, Верховної Ради та Міністерства освіти із вимогами:

  • забезпечити видатки держбюджету-2025 на рівні, передбаченому ст. 78, 61 закону "Про освіту" щодо рівня посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників;
  • не застосовувати 5% військового збору для працівників, оплату праці яких здійснюють на основі Єдиної тарифної сітки (якщо набере чинність ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану").

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" розриває ділові відносини з клієнтами під час війни. Українці скаржаться, що фінустанову не хвилює, що блокується заробітна плата і люди лишаються без засобів до існування.

освіта зарплати школи податки гроші доходи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:00 Допомога від ЮНІСЕФ — українці у деяких регіонах отримають по 10,8 тис. грн

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

12:52 Проломив череп через поштовх — в Одесі підліток накинувся на чоловіка з молотком

12:49 Інструктор штурмового батальйону назвав головну проблему підготовки мобілізованих

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

12:37 Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві — як отримати допомогу

12:26 Під час візиту до Німеччини Байден обговорить підтримку України, — CNN

12:22 На Одещині представники ТЦК витягли водія з машини — що відомо

12:19 Зеленський представив План перемоги — ключові тези

12:05 У Харкові чоловік хотів вкрасти товар з магазину на 4 тис. грн — що вирішив суд

13:00 Допомога від ЮНІСЕФ — українці у деяких регіонах отримають по 10,8 тис. грн

12:52 Проломив череп через поштовх — в Одесі підліток накинувся на чоловіка з молотком

12:49 Інструктор штурмового батальйону назвав головну проблему підготовки мобілізованих

12:37 Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві — як отримати допомогу

12:26 Під час візиту до Німеччини Байден обговорить підтримку України, — CNN

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

12:22 На Одещині представники ТЦК витягли водія з машини — що відомо

12:19 Зеленський представив План перемоги — ключові тези

12:05 У Харкові чоловік хотів вкрасти товар з магазину на 4 тис. грн — що вирішив суд

12:00 В NovaPay підвищили ставки за облігаціями — який дохід можна отримати

11:58 Допомагала окупантам наступати на Покровськ — СБУ затримала агентку РФ

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

15 жовтня 2024
Text

23:13 Експерт відповіла, навіщо КНДР відправила своїх військових на фронт

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень