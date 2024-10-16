Зарплати у сфері освіти — вчителі закликали владу не підвищувати податки

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Українські освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.

Про це інформує Львівський портал.

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Проблема мізерних зарплат у сфері освіти

Як зазначається, обговорення ініціювали педагоги Львівської області. Вони з представниками тамтешньої влади підняли питання зниження доходів у світлі підвищення військового збору в країні на 3,5%.

Освітяни висловили свою незгоду з політикою влади з підвищення податків, адже їм навпаки тривалий час обіцяли підвищити оплату праці, визнаючи її мізерний рівень.

В обласній організації профспілки працівників освіти і науки наголосили, що освітяни дуже терплячі і йдуть на самопожертви. Тоді як в проєкті державного бюджету на 2025 рік кошти на підвищення зарплат суддям, представникам силових органів та чиновникам знайшли. Там наголошують, що в країні має бути дотриманий принцип соціальної справедливості.

"Заробітні плати педагогічних і науково-педагогічних працівників фактично заморожені. Щобільше, Кабмін не виконав норму Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" щодо підвищення заробітних плат за Єдиною тарифною сіткою з 1 квітня 2024 року до розміру 3600 гривень посадового окладу працівника першого тарифного розряду", — наголосили на засіданні.

Як відомо, за офіційними даними Мінекономіки за перший квартал року, рівень середньомісячної зарплати в освіті є найнижчим серед усіх сфер і становить 12,6 тис. грн. Після збільшення оподаткування до 5% зарплатня стане ще меншою.

За результатом обговорення освітяни вирішили направити звернення до Кабміну, Верховної Ради та Міністерства освіти із вимогами:

забезпечити видатки держбюджету-2025 на рівні, передбаченому ст. 78, 61 закону "Про освіту" щодо рівня посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників;

не застосовувати 5% військового збору для працівників, оплату праці яких здійснюють на основі Єдиної тарифної сітки (якщо набере чинність ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану").

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" розриває ділові відносини з клієнтами під час війни. Українці скаржаться, що фінустанову не хвилює, що блокується заробітна плата і люди лишаються без засобів до існування.