В октябре у украинцев снизятся зарплаты — какая причина

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада приняла 10 октября 2024 года законопроект №11416-д, который вносит изменения в налоговую систему, в частности повышает ставку военного сбора для наемных работников с 1,5% до 5%. Такое увеличение может привести к сокращению зарплаты "чистыми" на руки уже в октябре 2024 года.

Об этом рассказывает The Page.

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Руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк отметил, что военный сбор для наемных работников вырастет на 3,5%, достигнув 5%. Это приведет к уменьшению фактических доходов работников, получающих меньше средств "на руки".

"Например, если заработная плата составляет 15 тыс. грн в месяц, то после изменений "на руки" человек получит на 525 грн меньше", — пояснил он.

Маринюк также добавил, что повышение военного сбора не будет касаться зарплат военнослужащих. Это решение он считает справедливым в условиях войны.

Итак, общая налоговая нагрузка на заработную плату, состоявшая из 19,5% (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора), теперь возрастет до 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Таким образом, минимальная зарплата после уплаты налогов, ранее составлявшая 6 440 грн, после повышения уменьшится до 6 160 грн.

Какие изменения готовят работодатели

Руководитель практики аудита и консалтинга Nota Group Светлана Кучер отметила, что работодатели, вероятно, будут вынуждены пересмотреть свои подходы к выплате заработных плат. Это связано с тем, что работники ощутят снижение чистых доходов из-за повышения налоговой нагрузки.

"Многие компании, особенно крупные, уже анализируют свои возможности по компенсации этих изменений для своих сотрудников, но ситуация зависит от отрасли и финансового состояния каждой отдельной компании", — предположила она.

По мнению Кучера, работодатели могут рассмотреть несколько вариантов в ответ на повышение налоговой нагрузки:

Повышение зарплат для компенсации увеличения налогов. Это зависит от финансовых возможностей компании, поскольку в условиях дополнительной нагрузки на бизнес этот шаг может быть трудным для реализации.

Это зависит от финансовых возможностей компании, поскольку в условиях дополнительной нагрузки на бизнес этот шаг может быть трудным для реализации. Уменьшение бонусов или других доплат. Если ресурсы компании ограничены, работодатели могут решить сократить премиальные или дополнительные формы вознаграждения, чтобы компенсировать рост расходов на заработную плату.

Если ресурсы компании ограничены, работодатели могут решить сократить премиальные или дополнительные формы вознаграждения, чтобы компенсировать рост расходов на заработную плату. Уменьшение зарплаты чистыми на руки. Из-за роста налогового давления большинство компаний, вероятно, не сможет полностью компенсировать новые налоговые ставки и оставят уровень зарплаты до налогообложения без изменений, что приведет к снижению выплат работникам после налогообложения.

"Налоги, удерживаемые с зарплаты, вряд ли будут компенсированы работодателями. Компании составляют годовой бюджет, и увеличение фонда оплаты труда до 5% никто не планировал. Считаю, что большинство работодателей выплатят работникам зарплату с удержанием налогов по повышенным ставкам", — отметила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Когда украинцы получат пониженную зарплату чистыми

Кучер уточнила, что большинство работников, особенно в частном секторе, может почувствовать снижение зарплаты уже в октябре, когда ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5%. Она также отметила, что изменения будут заметны и для украинцев, работающих в государственном секторе. Однако государство рассматривает возможность поддержки определенных категорий работников за счет бюджетных средств.

"К счастью, изменения не будут приняты "задним числом". Последняя редакция проекта закона предусматривает, что изменения вступят в силу с момента опубликования нормативного акта. Сложность заключается в том, что это середина периода, и потому зарплата, начисленная за вторую половину месяца, уже будет обложена налогом по повышенной ставке", — добавила Томашевская.

Очевидно, что бухгалтеры, ответственные за начисление зарплат, оказались в состоянии неопределенности. Маринюк подчеркивает, что вопрос расчета военного сбора для бизнеса, за исключением упрощенцев, остается нерешенным.

"Военный сбор уплачивается с зарплаты до ее выплаты, и большинство украинцев получат зарплату до вступления в силу изменений. То есть возникает вопрос, как рассчитывать и отражать в отчетности военный сбор за октябрь, если зарплату уже выплатили, а в середине месяца вступили в силу новые правила? Поэтому ожидаем разъяснения налоговиков или уточнения закона", — добавил эксперт.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.

Мы также писали, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.