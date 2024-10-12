В октябре у украинцев снизятся зарплаты — какая причина

Повышение налогов — как это повлияет на уровень зарплаты чистыми
Верховная Рада приняла 10 октября 2024 года законопроект №11416-д, который вносит изменения в налоговую систему, в частности повышает ставку военного сбора для наемных работников с 1,5% до 5%. Такое увеличение может привести к сокращению зарплаты "чистыми" на руки уже в октябре 2024 года.
Об этом рассказывает The Page.
На сколько снизят зарплаты
Руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк отметил, что военный сбор для наемных работников вырастет на 3,5%, достигнув 5%. Это приведет к уменьшению фактических доходов работников, получающих меньше средств "на руки".
"Например, если заработная плата составляет 15 тыс. грн в месяц, то после изменений "на руки" человек получит на 525 грн меньше", — пояснил он.
Маринюк также добавил, что повышение военного сбора не будет касаться зарплат военнослужащих. Это решение он считает справедливым в условиях войны.
Итак, общая налоговая нагрузка на заработную плату, состоявшая из 19,5% (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора), теперь возрастет до 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Таким образом, минимальная зарплата после уплаты налогов, ранее составлявшая 6 440 грн, после повышения уменьшится до 6 160 грн.
Какие изменения готовят работодатели
Руководитель практики аудита и консалтинга Nota Group Светлана Кучер отметила, что работодатели, вероятно, будут вынуждены пересмотреть свои подходы к выплате заработных плат. Это связано с тем, что работники ощутят снижение чистых доходов из-за повышения налоговой нагрузки.
"Многие компании, особенно крупные, уже анализируют свои возможности по компенсации этих изменений для своих сотрудников, но ситуация зависит от отрасли и финансового состояния каждой отдельной компании", — предположила она.
По мнению Кучера, работодатели могут рассмотреть несколько вариантов в ответ на повышение налоговой нагрузки:
- Повышение зарплат для компенсации увеличения налогов. Это зависит от финансовых возможностей компании, поскольку в условиях дополнительной нагрузки на бизнес этот шаг может быть трудным для реализации.
- Уменьшение бонусов или других доплат. Если ресурсы компании ограничены, работодатели могут решить сократить премиальные или дополнительные формы вознаграждения, чтобы компенсировать рост расходов на заработную плату.
- Уменьшение зарплаты чистыми на руки. Из-за роста налогового давления большинство компаний, вероятно, не сможет полностью компенсировать новые налоговые ставки и оставят уровень зарплаты до налогообложения без изменений, что приведет к снижению выплат работникам после налогообложения.
"Налоги, удерживаемые с зарплаты, вряд ли будут компенсированы работодателями. Компании составляют годовой бюджет, и увеличение фонда оплаты труда до 5% никто не планировал. Считаю, что большинство работодателей выплатят работникам зарплату с удержанием налогов по повышенным ставкам", — отметила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.
Когда украинцы получат пониженную зарплату чистыми
Кучер уточнила, что большинство работников, особенно в частном секторе, может почувствовать снижение зарплаты уже в октябре, когда ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5%. Она также отметила, что изменения будут заметны и для украинцев, работающих в государственном секторе. Однако государство рассматривает возможность поддержки определенных категорий работников за счет бюджетных средств.
"К счастью, изменения не будут приняты "задним числом". Последняя редакция проекта закона предусматривает, что изменения вступят в силу с момента опубликования нормативного акта. Сложность заключается в том, что это середина периода, и потому зарплата, начисленная за вторую половину месяца, уже будет обложена налогом по повышенной ставке", — добавила Томашевская.
Очевидно, что бухгалтеры, ответственные за начисление зарплат, оказались в состоянии неопределенности. Маринюк подчеркивает, что вопрос расчета военного сбора для бизнеса, за исключением упрощенцев, остается нерешенным.
"Военный сбор уплачивается с зарплаты до ее выплаты, и большинство украинцев получат зарплату до вступления в силу изменений. То есть возникает вопрос, как рассчитывать и отражать в отчетности военный сбор за октябрь, если зарплату уже выплатили, а в середине месяца вступили в силу новые правила? Поэтому ожидаем разъяснения налоговиков или уточнения закона", — добавил эксперт.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.
Мы также писали, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.
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