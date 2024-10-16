Зарплаты в сфере образования — учителя призвали власть не повышать налоги

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Украинские педагоги направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработных плат. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.

Об этом сообщает Львовский портал.

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Проблема мизерных зарплат в сфере образования

Как отмечается, обсуждение инициировали педагоги Львовской области. Они с представителями местных властей подняли вопрос снижения доходов в свете повышения военного сбора в стране на 3,5%.

Педагоги выразили свое несогласие с политикой власти по повышению налогов, ведь им наоборот долгое время обещали повысить оплату труда, признавая ее мизерный уровень.

В областной организации профсоюзов работников образования и науки подчеркнули, что педагоги очень терпеливы и идут на самопожертвования. В то время, как в проекте государственного бюджета на 2025 год средства на повышение зарплат судьям, представителям силовых органов и чиновникам нашли. Там подчеркивают, что в стране должен быть соблюден принцип социальной справедливости.

"Заработные платы педагогических и научно-педагогических работников фактически заморожены. Более того, Кабмин не выполнил норму Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" о повышении заработных плат по Единой тарифной сетке с 1 апреля 2024 года до размера 3600 гривен должностного оклада работника первого тарифного разряда", — подчеркнули на заседании.

Как известно, по официальным данным Минэкономики за первый квартал год, уровень среднемесячной зарплаты в образовании является самым низким среди всех сфер и составляет 12,6 тыс. грн. После увеличения налогообложения до 5% зарплата станет еще меньше.

По результатам обсуждения педагоги решили направить обращение в Кабмин, Верховную Раду и Министерство образования с требованиями:

обеспечить расходы госбюджета-2025 на уровне, предусмотренном ст. 78, 61 закона "Об образовании" по уровню должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников;

не применять 5% военного сбора для работников, оплату труда которых осуществляют на основе Единой тарифной сетки (если вступит в силу ЗУ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения").

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.

Напомним, что государственный "ПриватБанк" разрывает деловые отношения с клиентами во время войны. Украинцы жалуются, что финучреждение не волнует, что блокируется заработная плата и люди остаются без средств к существованию.