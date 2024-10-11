Зарплати в Україні — на яку суму уріжуть дохід бюджетників через нові податки

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Про це пише Oboz.ua.

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Податкові зміни до законодавства запрацюють "заднім числом". Очікується, що додаткові суми через новий розмір військового збору вирахують з 1 жовтня.

Новий закон №11416д передбачає вищі ставки військового збору. Якщо раніше із зарплати громадяни платили 1,5%, то з жовтня буде 5%. Через новий збір громадяни втратять 3,5% доходу. Такі новації матимуть чималі наслідки для зарплат найманих працівників та фізосіб-підприємців (ФОП), які працюють на "спрощенці".

Як зміняться зарплати бюджетників

Видання наводить приклад, як зміниться дохід освітян. З огляду на підвищення збору на 5%, у разі офіційної зарплати вчителів у 15 тис. грн сума, яку не доплатять, становитиме 750 грн щомісяця, тоді як за 1,5% стягували 225 грн.

Тому з такої зарплати податкові зобов'язання зростуть на 525 грн.

Варто зауважити, що раніше голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в уряді працюють над тим, щоб надати освітню субвенцію, яка б компенсувала втрати та підтримала вчителів.

Освітня субвенція — це цільова допомога з бюджету на підтримку фінансування сфери освіти. Вона є єдиним інструментом, що дозволить покрити скорочення доходів вчителів, додав Федоров.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.

Раніше ми писали, що роботодавці з оптимізмом готуються до нового ділового сезону, встановивши новий рекорд за кількістю вакансій з початку повномасштабної війни. Однак у вересні зарплати залишилися на попередньому рівні.