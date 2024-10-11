Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Зарплати бюджетників знизяться через нові податки — на яку суму arrow

Зарплати бюджетників знизяться через нові податки — на яку суму

11 жовтня 2024 14:15
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — на яку суму уріжуть дохід бюджетників через нові податки
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Про це пише Oboz.ua.

Читайте також:

Підвищення військового збору в Україні

Податкові зміни до законодавства запрацюють "заднім числом". Очікується, що додаткові суми через новий розмір військового збору вирахують з 1 жовтня.

Новий закон №11416д передбачає вищі ставки військового збору. Якщо раніше із зарплати громадяни платили 1,5%, то з жовтня буде 5%. Через новий збір громадяни втратять 3,5% доходу. Такі новації матимуть чималі наслідки для зарплат найманих працівників та фізосіб-підприємців (ФОП), які працюють на "спрощенці".

Як зміняться зарплати бюджетників

Видання наводить приклад, як зміниться дохід освітян. З огляду на підвищення збору на 5%, у разі офіційної зарплати вчителів у 15 тис. грн сума, яку не доплатять, становитиме 750 грн щомісяця, тоді як за 1,5% стягували 225 грн.

Тому з такої зарплати податкові зобов'язання зростуть на 525 грн.

Варто зауважити, що раніше голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в уряді працюють над тим, щоб надати освітню субвенцію, яка б компенсувала втрати та підтримала вчителів.

Освітня субвенція — це цільова допомога з бюджету на підтримку фінансування сфери освіти. Вона є єдиним інструментом, що дозволить покрити скорочення доходів вчителів, додав Федоров.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.

Раніше ми писали, що роботодавці з оптимізмом готуються до нового ділового сезону, встановивши новий рекорд за кількістю вакансій з початку повномасштабної війни. Однак у вересні зарплати залишилися на попередньому рівні.

зарплати виплати закон робота податки гроші військовий збір

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll