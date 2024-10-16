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Державний ПриватБанк блокує зарплатні картки під час війни — деталі скарги

16 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокував зарплату українцю — які причини
Банківська картка. Фото: privatbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" розриває ділові відносини з клієнтами під час війни. Українці скаржаться, що фінустанову не хвилює, що блокується заробітна плата і люди лишаються без засобів до існування.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначив клієнт з Хмельницької області, банк розірвав з ним ділові відносини, перед цим не надіславши жодного повідомлення чи не зробивши жодного дзвінка з вимогою надати дані про походження коштів. Чоловік навіть не знає причини, чому банк позбавив його доступу до власних грошей.

На запитання, з чим пов'язаний розрив співпраці, порадили писати листи у банк.

"Питання чому і як — пишіть листа до банку, ні у відділенні, ні на гарячій лінії надати відповіді не можуть. Таке відчуття, що зараз 20 століття і всі пишуть один одному листи та пересилають поштою. Ви ще можете запропонувати скористатися телеграфом або голубиною поштою надіслати листа", — зауважив, обурений застарілим механізмом роботи банку громадянин.

Він зазначив, що внаслідок розриву ділових відносин заблокувалась зарплатна карта та гроші на ній, тобто "цільові кошти".

"Зарплату зняти неможливо, хоча це є "цільові кошти", заяву один раз написав, потім додумався після вихідних подзвонити і уточнити статус — мені відповідають "заявка відхилена, уточнюйте у відділенні", прийшов у відділення — виявляється співробітник не зробив ідентифікацію… Але це пів біди, хоча ви маєте їм надсилати інструкції, як і що робити у різних операціях, але це пів біди, ніхто ж не дзвонить і не говорить, що відхилена, так само ніхто не дзвонив з банку, що рахунок заблоковано, виявив випадково, коли не зміг зайти в "Приват24", — написав громадянин.

Він стурбований таким відношенням державного банку до своїх громадян під час війни, адже фінустанова блокує кошти всім, не дізнаючись про життєві обставини людей, які змушені виживати в умовах воєнного стану.

"Питання, а якщо хтось знаходиться на війні, відрядженні в іншій країні, інших місцях, де немає відділення, то їм що робити? Що робити тим яким треба оплатити кредит? Оренду? Як їм виходити з положення? Як видно з усього — відношення банку — це з їх сторони, якщо вони що винні — тяганина, бюрократія, якщо їм треба щось з клієнта — миттєво", — додав клієнт.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт ПриватБанку подав до суду через блокування рахунків внаслідок продажу активів на криптовалютній біржі Binance. Відомо, на чиєму боці у таких випадках закон.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на шахрайські операції з їхніми рахунками. Одній із постраждалих зателефонували з банку та повідомили про заборгованість у розмірі 59 059 гривень. Як з'ясувалося, з кредитної картки незаконно зняли 47 300 гривень двома транзакціями.

зарплати ПриватБанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

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