Підвищення зарплат освітян з 2027 року: які рекомендують зміни

У Міністерстві освіти та науки підтвердили намір підвищення заробітної плати вчителів та науково-педагогічних працівників з 1 вересня 2026 року. Окрім реалізації другого етапу зростання виплат, у відомстві напрацьовують нову модель нарахування зарплати, яку планують впровадити з наступного року.

Як зміняться зарплати працівників освіти

Згідно з інформацією відомства, з 1 вересня передбачається збільшення заробітної плати педагогів ще на 20% на додаток до 30%, запроваджених з 1 січня. Цього року це буде останнім переглядом розміру оплати праці освітян.

У відомстві наголошують, що гідна зарплата педагогів є принциповою та водночас чутливою темою, оскільки йдеться не тільки про цифри в розрахунках, а про реальні умови, в яких доводиться працювати вчителям.

З огляду на це, у Міністерстві освіти напрацьовують нову модель нарахування зарплати для вчителів та науково-педагогічних працівників, яку мають намір ввести з наступного року. Відомство вже обговорює відповідні зміни з профспілкою працівників освіти.

Новий механізм передбачає максимальне збільшення частки гарантованих виплат та унеможливлення нівелювання підвищення заробітної плати через скорочення громадами відсотка надбавок, що покривають місцеві бюджети. У відомстві розглядають можливість таких змін:

Введення надбавки за престижність до складу посадового окладу

Зафіксована надбавка за престижність праці у посадовому окладі стане гарантованим складником виплати. Це унеможливить її скорочення з боку місцевої влади.

Введення доплати за несприятливі умови до складу окладу

Відомство пропонує ввести тимчасові доплати у розмірі 2 000 грн для всіх педагогічних працівників шкіл та 4 000 грн для прифронтових і прикордонних громад у закладах, які працюють в очному форматі, до складу посадового окладу.

Надалі така виплата також буде гарантованою складовою заробітної плати для всіх педагогів шкіл.

Скасування Єдиної тарифної сітки для педагогів

Окрім того, міністерство розглядає варіант виведення педагогів з Єдиною тарифної сітки (ЄТС). За оцінками відомства, це дасть змогу підвищити саме цей розмір окладу та зробити кратним мінімальній зарплаті.

Такий підхід також дозволить сформувати окремий, більш гнучкий механізм оплати праці та забезпечити підвищення в рамках бюджету.

Міністерство освіти має намір напрацювати рішення, що відповідатиме фінансовим реаліям держави та громад та буде максимально справедливим для працівників освіти.

Після фіналізації запропонованого механізму обговорення планують продовжити на рівні громад, які за гроші місцевих бюджетів фінансують освітні заклади.

Відповідну модель мають намір доопрацювати з урахуванням рекомендацій профспілки, громад, а також профільного комітету.

