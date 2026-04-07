Повышение зарплат педагогов с 2027 года: какие рекомендуют изменения

Деньги и кошелек.

В Министерстве образования и науки подтвердили намерение повышения заработной платы учителей и научно-педагогических работников с 1 сентября 2026 года. Кроме реализации второго этапа увеличения выплат, в ведомстве нарабатывают новую модель начисления зарплаты, которую планируют внедрить со следующего года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы министерства.

Как изменятся зарплаты работников образования

Согласно информации ведомства, с 1 сентября предполагается увеличение заработной платы педагогов еще на 20% в дополнение к 30%, введенных с 1 января. В этом году это будет последним пересмотром размера оплаты труда педагогов.

В ведомстве подчеркивают, что достойная зарплата педагогов является принципиальной и вместе с тем чувствительной темой, поскольку речь идет не только о цифрах в расчетах, а о реальных условиях, в которых приходится работать учителям.

Учитывая это, в Министерстве образования нарабатывают новую модель начисления зарплаты для учителей и научно-педагогических работников, которую намерены ввести со следующего года. Ведомство уже обсуждает соответствующие изменения с профсоюзом работников образования.

Новый механизм предусматривает максимальное увеличение доли гарантированных выплат и предотвращение нивелирования повышения заработной платы из-за сокращения громадами процента надбавок, которые покрывают местные бюджеты. В ведомстве рассматривают возможность таких изменений:

Введение надбавки за престижность в состав должностного оклада

Зафиксированная надбавка за престижность труда в должностном окладе станет гарантированной составляющей выплаты. Это сделает невозможным ее сокращение со стороны местных властей.

Введение доплаты за неблагоприятные условия в состав оклада

Ведомство предлагает ввести временные доплаты в размере 2 000 грн для всех педагогических работников школ и 4 000 грн для прифронтовых и приграничных громад в учреждениях, работающих в очном формате, в состав должностного оклада.

В дальнейшем такая выплата также будет гарантированной составляющей заработной платы для всех педагогов школ.

Отмена Единой тарифной сетки для педагогов

Кроме того, министерство рассматривает вариант вывода педагогов из Единой тарифной сетки (ЕТС). По оценкам ведомства, это позволит повысить именно этот размер оклада и сделать кратным минимальной зарплате.

Такой подход также позволит сформировать отдельный, более гибкий механизм оплаты труда и обеспечить повышение в рамках бюджета.

Министерство образования намерено разработать решение, которое будет отвечать финансовым реалиям государства и громад и будет максимально справедливым для работников образования.

После финализации предложенного механизма обсуждение планируют продолжить на уровне громад, которые за деньги местных бюджетов финансируют образовательные учреждения.

Соответствующую модель намерены доработать с учетом рекомендаций профсоюза, громад, а также профильного комитета.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие действуют правила предоставления денежных компенсаций за отпуск в 2026 году. Воспользоваться таким правом могут не все работники, а, в частности, те, кто был мобилизован, а продолжительность отпуска превышала 24 календарных дня.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарплаты в 2026 году могут урезать без предупреждения работников во время военного положения. Ранее работодатели должны были ставить в известность граждан о намерении сократить оплату труда за два месяца.