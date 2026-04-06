Грошові компенсації за відпустки: хто з працівників може претендувати у 2026 році

У 2026 році у рамках чинних норм трудового законодавства українським працівникам може надаватися грошова компенсація за невикористану відпустку. Таким правом можна скористатися за дотримання низки умов.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на закон № 504/96-ВР "Про відпустки".

Правила надання компенсацій за відпустку у 2026 році

Згідно зі статтею 24 закону про відпустки, грошова компенсація може надаватися виключно у разі звільнення працівника з роботи, якщо буде виконано такі умови:

Звільнення відбувається з ініціативи самого працівника і сам подає заяву; Вік працівника — більш ніж 18 років; Надано понад 24 календарні дні щорічної (основної чи додаткової) відпустки.

За таких обставин передбачається нарахування компенсації надлишку невикористаних працівником днів відпустки.

Окрім того, роботодавець зобов'язаний виплатити компенсацію за відпустку працівнику, якого призвали/прийняли на військову службу.

Також працівники мають право на виплату компенсації всіх невикористаних днів відпочинку: щорічної (основної/додаткової) додаткової, що надається на дітей.

Заяву необхідно подати до останнього дня місяця, коли відбулась мобілізація працівника.

Згідно з правилами, роботодавець повинен компенсувати такому працівникові дні, що накопичились до служби в армії, а компенсації має підлягати щорічна відпустка (основна/додаткова), а також додаткова соціальна відпустка на дітей.

У разі дотримання вищевказаних вимог скористатися правом отримати гроші замість відпустки можуть як працівники на основній роботі, так і на сумісники.

Порушенням трудового законодавства вважатиметься, якщо роботодавець погодить повну грошову компенсацію щорічної відпустки без звільнення працівника, навіть на основі його письмового прохання.

Нюанси щодо компенсацій у період воєнного стану

Згідно із законом № 2136 "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", під час війни тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарні дні. Якщо цю кількість перевищено, то роботодавці можуть обмежити або перенести дні на післявоєнний час, надати як відпустку без збереження зарплати.

Також відпустку можна ділити, проте одна частина не повинна бути меншою за 14 календарних днів.

Як приклад, якщо працівник має 31 день невикористаної щорічної відпустки, понад 24 днів йому мають компенсувати сім днів грошима.

За статтею 80 КЗпП, заборонено не надавати щорічну відпустку понад два роки підряд, однак під час воєнного стану це правило не діє, коли роботодавець самостійно може відмовити в наданні відпустки.

Раніше Новини.LIVE писали, що цього року одній категорії працівників культури почнуть нараховувати додаткові кошти у вигляді доплати у 15% від посадового окладу. Така норма продиктована рішенням Міністерства культури.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у 2026-му підвищились посадові оклади у соціальній сфері. У Міністерстві соцполітики дали пояснення щодо правил нового розрахунку підвищення оплати праці таким громадянам.