Зарплати 2026: українцям можуть урізати суми без попередження

У 2026 році в Україні продовжує діяти особливий підхід у трудових відносинах, зокрема щодо умов оплати праці, продиктований воєнним станом. Роботодавці наділені більшими правами у питанні скорочення заробітної плати працівників.

Які правила зниження зарплати у мирний час

За інформацією Держпраці, роботодавець має право вносити зміни у розмір оплати праці, попереджаючи підлеглих про таке рішення заздалегідь. Це прописано у статті 103 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Згідно з її нормами, у мирний час працівників мають ставити до відома про зміну оплати праці у бік зниження протягом двох місяців до початку дії такого рішення.

Окрім того, відповідне правило актуальне для будь-яких змін, що можуть вплинути на розмір доходів працівників.

Що змінилося для українців у період воєнного стану

Як пояснюють фахівці Держпраці, громадяни повинні знати про особливі правила під час дії воєнного стану, що урізають їхні права у питанні оплати праці.

Так, згідно із законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", під час війни передбачений інший порядок інформування працівників про намір скоротити оплату праці.

Роботодавці не зобов’язані дотримуватися терміну у два місяці щодо попередження про рішення обмежити зарплату.

Вони мають лише поставити до відома працівників про зміну істотних умов праці, зокрема й зарплати, не пізніше ніж до введення таких змін.

Таким чином, роботодавці можуть самовільно внести зміни у розмір зарплати без чітких рамок на попередження і лише поінформувати про відповідний факт.

У Держпраці наголосили, що повернення до попередніх правил можливе після завершення воєнного стану.

Часті питання

Що чекає за невчасну виплату зарплати

За інформацією Держпраці, під час війни можуть бути форс-мажорні обставини і роботодавців звільняють від відповідальності у разі порушення термінів нарахування зарплати. Однак йдеться про єдиний випадок, коли таке можливо. Пробачити невчасність оплати праці можуть, якщо ті доведуть, що вона виникла через бойові дії або інші обставини непереборної сили.

Чи буде індексація заробітної плати у квітні

Державна служба статистики оприлюднила індекс інфляції за попередній місяць. Від цього показника залежить, чи буде індексація зарплати у квітні 2026 року. Він становить 101,0% і не перевищує порогу у 103%, що вимагає перегляду зарплати.

У зв'язку з цим на осучаснення виплат чекати не варто. Таким чином, індексації заробітної плати не буде чотири місяці поспіль з початку року.