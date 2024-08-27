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Зарплати вчителям можуть підвищити вдвічі — у Раді озвучили умову

27 серпня 2024 08:23
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати вчителів — у Раді розповіли, за якої умови зможуть підвищити оклад удвічі
Вчитель у класі. Фото: nus.org.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій назвали умову, за якої заробітну плату вчителів можуть підвищити вдвічі. Йдеться про виділення необхідної суми коштів.

Про це йшлося на освітній конференції у Києві 26 серпня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Так, за словами голови парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака, для підвищення окладів педагогам необхідне суттєве додаткове фінансування.

"Для того, щоб зараз підняти заробітні плати вдвічі, потрібно плюс 100 млрд грн", — повідомив посадовець.

При цьому голова комітету наголосив, що одне підвищення оплати праці не здатне утримати людей у професії та мотивувати молодь йти у цю сферу.

На його переконання, окрім підвищення зарплат, необхідно створити сучасний освітній простір та змінити систему перепідготовки та перекваліфікації педагогів.

Як відомо, зарплати у вчителів цьогоріч зросли через підвищення мінімальної зарплати з 6,7 тис. до 8 тис. гривень. Однак Кабінет міністрів на наступні три роки планує заморозити перегляд "мінімалки" у зв'язку з війною.

Раніше голова Міністерства освіти зауважив, що у відомстві напрацювали пропозиції щодо нових підходів в оплаті праці у сфері освіти, однак можливості бюджету під час війни не дозволяють це реалізувати, адже понад 70% йде на фінансування сфери оборони. У зв'язку з цим найближчим часом педагогам не варто очікувати на підвищення зарплати. Однак після завершення війни мають намір втілити напрацьовану концепцію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні компанії нарощують заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками. Йдеться про майже дві тисячі підприємств, де існують проблеми із розрахунком за роботу підлеглим.

Також ми писали, що в Україні деякі спеціалісти можуть отримувати заробітну плату від 100 тис. гривень. Як правило, такі виплати роботодавці пропонують керівникам відділів, військовослужбовцям та програмістам.

освіта зарплати вчителі виплати гроші школа

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