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Зарплаты учителям могут повысить вдвое — в Раде озвучили условие

27 августа 2024 08:23
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты учителей — в Раде рассказали, при каком условии смогут повысить оклад вдвое
Учитель в классе. Фото: nus.org.ua
Ксения Симонова - Редактор

В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций назвали условие, при котором заработную плату учителей могут повысить вдвое. Речь идет о выделении необходимой суммы средств.

Об этом шла речь на образовательной конференции в Киеве 26 августа, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Так, по словам главы парламентского комитета по вопросам образования Сергея Бабака, для повышения окладов педагогам необходимо существенное дополнительное финансирование.

"Для того, чтобы сейчас поднять заработные платы вдвое, нужно плюс 100 млрд грн", — сообщил чиновник.

При этом глава комитета подчеркнул, что одно повышение оплаты труда не способно удержать людей в профессии и мотивировать молодежь идти в эту сферу.

По его убеждению, кроме повышения зарплат, необходимо создать современное образовательное пространство и изменить систему переподготовки и переквалификации педагогов.

Как известно, зарплаты у учителей в этом году выросли из-за повышения минимальной зарплаты с 6,7 тыс. до 8 тыс. гривен. Однако Кабинет министров на следующие три года планирует заморозить пересмотр "минималки" в связи с войной.

Ранее глава Министерства образования отметил, что в ведомстве наработали предложения относительно новых подходов в оплате труда в сфере образования, однако возможности бюджета во время войны не позволяют это реализовать, ведь более 70% идет на финансирование сферы обороны. В связи с этим в ближайшее время педагогам не стоит ожидать повышения зарплаты. Однако после войны намерены воплотить наработанную концепцию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине компании наращивают задолженность по заработной плате перед своими работниками. Речь идет о почти двух тысячах предприятий, где существуют проблемы с расчетом за работу подчиненным.

Также мы писали, что в Украине некоторые специалисты могут получать заработную плату от 100 тысяч гривен. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.

образование зарплаты учителя выплаты деньги школа

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