Зарплата вище 100 тис. гривень — хто найбільше заробляє в Україні у 2024 році

Менеджер офісі. Фото: intouchukraine

В Україні деякі спеціалісти можуть отримувати заробітну плату від 100 тисяч гривень. Як правило, такі виплати роботодавці пропонують керівникам відділів, військовослужбовцям та програмістам.

Про це свідчить інформація на популярних кадрових порталах, інформує Oboz.ua.

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Кому пропонують зарплати від 100 тис. грн

Офіційно заробітна плата поступово зростає. Найбільш активну динаміку за останній місяць фіксують у сфері "Управління персоналом, HR". Компанії, діяльність яких зосереджена у цій сфері, збільшили пропоновану оплату праці у вакансіях на 9%.

Топменеджменту, керівництву вищої ланки пропонують на 6% вищі зарплати. Однак у середньому українцям готові платити близько 70 тис. гривень у трьох сферах: IT-фахівцям, військовим Сил оборони, працівникам керівної ланки.

Як зазначає видання, на одному із сайтів з пропозиції та пошуку роботи налічується до 300 вакансій із зарплатнею, що перевищує від 100 тис. гривень.

Зокрема, керівнику відділу продажу в автокомпанії пропонують від 162 тис. до 285 тис. грн. Працювати можна віддалено, оскільки автоматизовано відділ продажів, що дозволяє керувати ним, перебуваючи де-інде.

Щодо категорії військових, то на посаді головного сержанта протитанкового відділення можна заробляти від 50 тис. — 120 тис. гривень. Вимагається виконання бойових завдань під час бойових дій або тренувальних навчань.

З приводу зарплат в IT, то JavaScript Game Developer (HTML5, Middle Level, GameDev) Qumaron пропонують від 80 тис. — 120 тис. гривень. Сума залежить від досвіду робот. Кандидати також матимуть оплачувані відпустки та лікарняні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році роботодавці мають здійснити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Осучаснення виплат торкнеться підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з ФОП.

Також ми писали, що в Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривнях доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.