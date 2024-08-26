Борги із зарплат в Україні зростають — ТОП-3 регіони, де найгірша ситуація у 2024 році

Порожній гаманець. Фото: fakty.ua

В Україні компанії нарощують заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками. Йдеться про майже дві тисячі підприємств, де існують проблеми із розрахунком за роботу підлеглим.

Про це інформують аналітики порталу Опендатабот.

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Ситуація із зарплатними боргами в Україні

Як зазначається, експерти посилаються на дані Міністерства юстиції. Згідно з ними, більш ніж 34 тисячі боргів із зарплати працівникам було зареєстровано станом на 6 серпня поточного року.

При цьому найбільше проваджень за зарплатною заборгованістю було зареєстровано у 2021 році. Тоді налічувалося 6,3 тисячі. Водночас, після початку повномасштабної війни нових проваджень поменшало на 29%. Проте минулого року число зросло на 6,6%, а в 2024-му підприємства збільшили обсяг боргу перед співробітниками на 7,1% проти всього минулого року.

Станом на цей рік вже 1,872 тисячі компаній заборгували зарплатню підлеглим. У списку регіонів з лютими боржниками:

Сумська область — 5,6 тисячі проваджень (частка у 16,4% від загальної кількості);

Київ — 3,4 тисячі боргів зі зарплати (частка у 9,8%);

Дніпропетровська область — 2,2 тисячі боргів (частка у 6,6%).

Графіка. Джерело: Опендатабот

Водночас, у майже трьох тисячах проваджень щодо боргів не вказані регіони.

З-поміж організаційно-правових форм (ОПФ) найбільші боржники — держкомпанії та акціонерні товариства — більш ніж 11 та 9 тисяч проваджень або частки 33,8% та 28,8% відповідно.

Далі йде ТОВ — 4,9 тисячі або 14,2%. Дочірні та комунальні підприємства — 12,5% та 4,3% відповідно.

Відомо, що найбільше боргує працівникам Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — 4,071 тисячі проваджень або частка у 11,8%. На дочірні підприємства облавтодору припадає 9,7% від загального числа боргів із зарплат: 3,3 тисячі проваджень.

Графіка. Джерело: Опендатабот

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці мають право на щорічну грошову допомогу. Йдеться про виплати для вирішення важких соціально-побутових питань.

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