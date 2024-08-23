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В Україні розмір середньої зарплати зріс на 2,8 тис. гривень — офіційні дані

23 серпня 2024 14:32
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні зросли — ПФУ показав, як змінився середній показник за рік
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні за останній рік суттєво зросла оплата праці громадян. Про це свідчить показник середньої заробітної плати, який затверджує Пенсійний фонд для розрахунку пенсії в країні. 

Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

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Середня зарплатня українців зростає

Як зазначають у фонді, фахівці Пенсійного фонду затвердили розмір середньої заробітної плати за другий квартал поточного року. За допомогою цього показника розраховують пенсії українців. Рівень середньої зарплати за рік істотно підвищився.

Відповідно до цієї інформації, середня зарплатня цьогоріч змінювалась наступним чином:

  • у січні — 14,974 тис. гривень
  • у лютому — 15,267 тис. гривень
  • у березні — 15,433 тис. гривень
  • у квітні — 16,847 тис. гривень
  • у травні — 17,178 тис. гривень
  • у червні — 18,806 тис. гривень

Так, у червні цього року порівняно з червнем минулого року середня зарплатня підвищилась на 17,5% (на 2,794 тис. гривень). Водночас, офіційно показник річної інфляції становив 4,8%.

Дані про зарплату для пенсії від Пенсійного фонду, як правило, відрізняються від даних Державної служби статистики щодо середньої зарплати штатних працівників. У Держстаті вважають, що середня зарплата в першому кварталі становила 18,903 тис. гривень. Даних за другий квартал 2024 року поки що нема

Прогнози щодо зарплат в Україні

В уряді переглянули очікування щодо зростання заробітних плат цього року. Там очікують, що середньомісячна зарплатня працівників (брутто) буде дорівнювати 20,581 тис. гривень, скоригована на інфляцію додасть 12,0%.

Примітно те, що раніше прогнозували середню зарплату на рівні 21,8 тис. гривень, проте зростання реальної зарплатні тільки на 8,5% у зв'язку з вищою інфляцією.

Що ще варто знати

Нагадаємо, невдовзі в українських громадах з’явиться посада фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У Міністерстві у справах ветеранів пояснили, яку заробітну плату отримуватимуть такі працівники.

Також ми писали, що в Україні деякі спеціалісти можуть отримувати заробітну плату від 100 тис. грн. Як правило, такі виплати роботодавці пропонують керівникам відділів, військовослужбовцям та програмістам.

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