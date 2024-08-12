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Індексація зарплати у 2024-му — які штрафи чекають роботодавців

12 серпня 2024 12:04
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — на роботодавців чекає покарання за ухилення від індексації
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році роботодавці мають здійснити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Осучаснення виплат торкнеться підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з ФОП.

Про те, що чекає роботодавців, які не підвищать зарплати, пише видання "Факти".

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За правилами, індексацію грошових доходів проводять, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації 103%.

Осучасненню виплат підлягають доходи населення в рамках прожиткового мінімуму, запровадженого урядом.

Тобто, має індексуватися тільки та частина, яка дорівнює прожитковому мінімуму працездатних осіб. У 2024-му показник становить 3 028 гривень.

У 2023 році було призупинено дію закону про індексацію, однак у держбюджеті-2024 немає норми про призупинення його дії. З огляду на це, роботодавці мають індексувати зарплати працівникам.

Згідно з урядовою постановою №1078, підвищення доходів громадян у зв’язку з індексацією має здійснюватися з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли було офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що оприлюднюється Держстатом, не пізніше від десятого числа кожного місяця.

Таким чином, базовим місяцем нарахування індексації зарплатні стане грудень минулого року, адже нарахування індексації поновили з 1 січня цього року. Якщо ж у січні підвищено зарплату, то базовим місяцем буде вважатися січень 2024-го.

Покарання роботодавців за ухилення від індексації зарплати

За українським законодавством, якщо роботодавець своєчасно не індексує зарплати працівників, йому загрожує притягнення до відповідальності.

Фінансова санкція становитиме десять мінімальних зарплат за кожного працівника.

Також передбачена адмінвідповідальність — стягнення від 510 до 1,7 тис. гривень. За повторне порушення упродовж року — від 1,7 тис.  до 5,1 тис. гривень щодо:

  • неповнолітніх;
  • вагітних жінок;
  • батьків-одинаків;
  • батьків, які виховують дитину до 14 років;
  • батьків, які виховують дітей-інвалідів.

"Штрафи накладаються, як правило, на директора, головного бухгалтера або ФОП", — повідомляють експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривні доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.

Раніше у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.

зарплати виплати гроші Держпраці індексація ринок праці

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