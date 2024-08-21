Зарплата выше 100 тыс. гривен — кто больше всего зарабатывает в Украине в 2024 году

Менеджер в офисе. Фото: intouchukraine

В Украине некоторые специалисты могут получать зарплату от 100 тысяч гривен. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.

Об этом свидетельствует информация на популярных кадровых порталах, сообщает Oboz.ua.

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Кому предлагают зарплаты от 100 тыс. грн.

Официально заработная плата постепенно растет. Наиболее активную динамику за последний месяц фиксируют в сфере "Управление персоналом, HR". Компании, деятельность которых сосредоточена в данной сфере, увеличили предлагаемую оплату труда в вакансиях на 9%.

Топменеджменту, руководству высшего звена предлагают на 6% более высокие зарплаты. Однако в среднем украинцам готовы платить около 70 тыс. гривен в трех сферах: IT-специалистам, военным силам обороны, работникам руководящего звена.

Как отмечает издание, на одном из сайтов по предложению и поиску работы насчитывается до 300 вакансий с зарплатой, что превышает 100 тыс. гривен.

В частности, руководителю отдела продаж в автокомпании предлагают от 162 тыс. до 285 тыс. грн. Работать можно удаленно, поскольку автоматизирован отдел продаж, позволяющий управлять им, находясь где-угодно.

Что касается категории военных, то в должности главного сержанта противотанкового отделения можно зарабатывать от 50 тыс. — 120 тыс. гривен. Требуется выполнение боевых заданий в ходе боевых действий или тренировочных учений.

По поводу зарплат в IT, JavaScript Game Developer (HTML5, Middle Level, GameDev) Qumaron предлагают от 80 тыс. — 120 тыс. гривен. Сумма зависит от опыта робот. У кандидатов также будут оплачиваемые отпуска и больничные.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году работодатели должны осуществить индексацию заработной платы своим работникам. Осовременивание выплат коснется предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, включая ФЛП.

Также мы писали, что в Украине за два года динамика заработных плат в гривнах достаточно положительная, как свидетельствует официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.