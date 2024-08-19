Зарплати в Україні зросли — яким фахівцям платять 40 тис. грн

Людина за комп'ютером. Фото: topthingy

У 2024 році на ринку праці у низці сфер спостерігається підвищення заробітної плати, часто громадянам пропонують дохід вищий за середню зарплату. Зокрема, відомо, які спеціалісти отримують 40 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Кому в Україні готові платити 40 тис. грн

Як свідчить один із кадрових порталів, високу заробітну до 40 тис. гривень пропонують за дистанційну роботу менеджерам з продажу освітніх послуг в онлайн-школі. Від претендентів вимагають:

організацію демонстраційних, вже розроблених уроків;

презентацію освітньої платформи та реалізацію пакету уроків для зацікавлених клієнтів.

Також 40 — 50 тис. гривень може заробляти чат-менеджер. Зокрема, таку оплату праці пропонує компанія з роздрібної та гуртової торгівлі текстильними товарами.

Головним завданням працівників на цій посаді є оперативне надання відповідей на повідомлення в чатах від клієнтів та необхідні відомості.

Окрім того, українці можуть отримувати від 25 тис. до 50 тис. гривень заробітної плати. Такі суми готові платити викладачам іноземної мови. Так, на роботу запрошує працівників Школа англійської мови. Від майбутніх співробітників очікують знання мови на рівні С1+ та наявний досвід.

Як і в кого зросли зарплати в Україні

Цього року роботодавці активніше підвищують зарплати співробітникам. Зокрема, у липні пропонували у вакансіях у середньому 20,5 тис. гривень. Показник на 500 гривень вищий за всі попередні місяці.

За словами фахівців великого кадрового порталу, найстрімкіше зростали зарплати у галузі "Управління персоналом, HR". Там оплата праці зросла на 9%, до середніх 25 тис. гривень.

Також суттєво підвищили зарплати у сфері "Краса, фітнес, спорт" — на 7% зріс, 22,5 тис. гривень. Оновили зарплати працівникам таких сфер:

топменеджмент/керівництво вищої ланки — до 42,5 тис. гривень (+6%);

бухгалтерія/аудит — до 19,99 тис. гривень (+5%);

ЗМІ/видавництво — до 21 тис. гривень (+5%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривнях доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році роботодавці мають здійснити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Осучаснення виплат торкнеться підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, включно з ФОП.