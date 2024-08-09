Зарплати українців впали за час війни — як просіли доходи у валюті

Валюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривні доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.

Про це повідомляє видання Focus.ua.

Читайте також:

Як змінились доходи українців у доларах

Державна служба статистики днями оновила дані щодо заробітної плати в різних сферах економіки. Зокрема, в опублікованих цифрах за перший квартал 2024 року зарплата зросла.

Середня зарплатня дорівнювала 18,9 тис. грн, тоді як в аналогічний період 2023 року було 15,43 тис. грн. В НБУ очікують, що реальна зарплата перевищить свій довоєнний рівень протягом 2025 року та збільшуватиметься надалі.

Статистика динаміки зарплат у гривні позитивна, однак через те, що курс весь цей час зростав, дані у доларовому еквіваленті виявились інші.

Якщо порівняти зарплату в доларах на основі курсу НБУ на 31 березня 2022-го (29,2549 грн за долар) і на 31 березня 2024-го (39,2214 грн за долар), то в середньому в економіці зарплатня у доларовому еквіваленті за два роки впала фактично з 500 доларів до 482. При цьому найбільш суттєво просіли зарплати у культурній та освітній галузях — на 14-18%.

Динаміка зарплат. Джерело: focus.ua

Зміна зарплат. Джерело: focus.ua

Динаміка зарплат. Джерело: focus.ua

Дефіцит на ринку праці та відновлення економіки

Також експерти ринку праці вважають, що цифри Міністерства економіки не зовсім близькі до реальності щодо дефіциту працівників саме через війну. На думку HR-експертів, в Україні не вистачило б людського капіталу навіть і без воєнного чинника через демографічну кризу 90-х.

Як вважають в Нацбанку, за прогнозом, навіть за нормалізації умов функціонування економіки, повернення мігрантів, які адаптуються до життя за кордоном, зростання економіки буде повільним. Диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.

Раніше ми писали, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.