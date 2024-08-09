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Доходи українців впали — як просіла українська зарплата у валюті

9 серпня 2024 14:34
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати українців впали за час війни — як просіли доходи у валюті
Валюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривні доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара, українці суттєво втратили в доходах.

Про це повідомляє видання Focus.ua.

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Як змінились доходи українців у доларах

Державна служба статистики днями оновила дані щодо заробітної плати в різних сферах економіки. Зокрема, в опублікованих цифрах за перший квартал 2024 року зарплата зросла.

Середня зарплатня дорівнювала 18,9 тис. грн, тоді як в аналогічний період 2023 року було 15,43 тис. грн.  В НБУ очікують, що реальна зарплата перевищить свій довоєнний рівень протягом 2025 року та збільшуватиметься надалі.

Статистика динаміки зарплат у гривні позитивна, однак через те, що курс весь цей час зростав, дані у доларовому еквіваленті виявились інші.

Якщо порівняти зарплату в доларах на основі курсу НБУ на 31 березня 2022-го (29,2549 грн за долар) і на 31 березня 2024-го (39,2214 грн за долар), то в середньому в економіці зарплатня у доларовому еквіваленті за два роки впала фактично з 500 доларів до 482. При цьому найбільш суттєво просіли зарплати у культурній та освітній галузях — на 14-18%.

 

зарплати
Динаміка зарплат. Джерело: focus.ua

 

зарплати
Зміна зарплат. Джерело: focus.ua
зарплати
Динаміка зарплат. Джерело: focus.ua

Дефіцит на ринку праці та відновлення економіки

Також експерти ринку праці вважають, що цифри Міністерства економіки не зовсім близькі до реальності щодо дефіциту працівників саме через війну. На думку HR-експертів, в Україні не вистачило б людського капіталу навіть і без воєнного чинника через демографічну кризу 90-х.

Як вважають в Нацбанку, за прогнозом, навіть за нормалізації умов функціонування економіки, повернення мігрантів, які адаптуються до життя за кордоном, зростання економіки буде повільним. Диспропорції на ринку праці залишаться нерівномірними за регіонами й галузями та визначатимуться змінами структури економіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.

Раніше ми писали, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

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14:32 Український спортсмен Середа вийшов у півфінал на Олімпіаді-2024 зі стрибків у воду

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