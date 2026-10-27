Чоловік тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

У жовтні зарплати у вакансіях в Україні перевищили позначку 31 000 грн. Наприкінці вересня роботодавці пропонували медіанну оплату на рівні 30 744 грн, а 20 жовтня показник становив 31 084 грн. Водночас суми відрізняються залежно від професії, досвіду та сфери зайнятості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Work.ua.

Реклама

Як змінилися зарплати в Україні за місяць

За даними Work.ua, 29 вересня 2026 року медіанна зарплата у вакансіях становила 30 744 грн. На початку жовтня показник зріс до 30 944 грн, а 13 жовтня досяг 31 127 грн.

Станом на 20 жовтня роботодавці пропонували 31 084 грн. Таким чином, порівняно з кінцем вересня зарплатний показник збільшився на 340 грн, або приблизно на 1,1%.

Водночас протягом жовтня показник не зростав безперервно. Після підвищення до 31 127 грн він дещо знизився. Тому йдеться про загальну зміну медіанної зарплати у вакансіях, а не про гарантоване підвищення доходів усіх працівників.

Читайте також:

Скільки пропонують українцям за різні професії

За статистикою Work.ua за жовтень, рівень оплати праці залежить від посади. Зокрема, роботодавці пропонують такі медіанні зарплати:

продавець — 26 000 грн;

касир — 24 000 грн;

кухар — 33 000 грн;

комірник — 30 000 грн;

водій — 38 400 грн;

менеджер із продажу — 40 000 грн;

бухгалтер — 32 000 грн;

різноробочий — 30 000 грн.

Наведені суми є медіанними зарплатами у вакансіях, а не гарантованими виплатами кожному працівникові. Фактичний дохід може відрізнятися залежно від роботодавця, регіону, графіка роботи, кваліфікації та додаткових виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з держслужбовців має право на подвійну допомогу. Окремі категорії працівників державних органів можуть отримувати передбачені законодавством додаткові виплати. Умови нарахування допомоги залежать від підстав її призначення та правил оплати праці.

Також Новини.LIVE повідомляли, на які робітничі професії зріс попит і скільки за них платять. Роботодавці пропонують за окремими спеціальностями зарплати до 55 000 грн. Рівень доходу залежить від професії, кваліфікації та умов роботи.