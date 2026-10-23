Працівник пошти з посилками. Фото: УНІАН

Українці можуть знайти сезонний підробіток перед зимовими святами та заробити десятки тисяч гривень на пакуванні подарунків. Роботодавці шукають працівників для комплектування наборів, оформлення коробок і підготовки замовлень до відправлення. У деяких вакансіях досвід не обов'язковий, а зарплата залежить від кількості змін і виробітку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на вакансії Work.ua.

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Скільки платять за пакування подарунків

У Києві інтернет-магазин подарункових наборів шукає комплектувальника-пакувальника та пропонує зарплату від 30 000 до 45 000 гривень після відрахувань. В оголошенні зазначено оплату від 1 500 гривень на день плюс премії. У періоди підвищеного навантаження ставка може зростати залежно від результатів роботи та продуктивності.

Роботодавець готовий розглядати кандидатів без досвіду, зокрема студентів. Працівникам потрібно комплектувати подарункові набори за зразками, складати в коробки солодощі, декор та інші товари, пакувати подарунки й підтримувати порядок на складі.

Передбачений позмінний графік 4/2 або 4/3, який можна обговорити з роботодавцем. Зарплату виплачують двічі на місяць, а випробувальний термін триває один тиждень і, за умовами оголошення, оплачується.

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Де ще шукають працівників на зимовий сезон

Інший варіант — пакування корпоративних подарунків. Одна з компаній пропонує у Києві ставку 20 000 гривень після відрахувань із додатковими бонусами залежно від навантаження. Сезонний проєкт розрахований на період із жовтня до січня або лютого, а працювати потрібно з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 18:00.

До обов'язків входить комплектування наборів відповідно до замовлень, перевірка кількості товарів, нанесення наліпок і бірок, підготовка готової продукції до відправлення. Досвід пакування не обов'язковий, однак важливі уважність, акуратність і готовність працювати впродовж усього сезону.

Ще одна пропозиція є у Вінниці. Логістичний комплекс шукає укладальників-пакувальників новорічних подарунків і пропонує від 33 000 до 50 000 гривень після відрахувань. Фактичний заробіток залежить від кількості змін і виробітку.

Працівникам потрібно пакувати новорічні набори, перевіряти якість продукції, маркувати готові коробки та дотримуватися стандартів гігієни й безпеки. Досвід роботи не обов'язковий, також розглядають студентів. Серед умов — офіційне працевлаштування на сезонний період, навчання та розвезення містом за встановленими маршрутами.

Що варто перевірити перед працевлаштуванням

Перед тим як погоджуватися на сезонний підробіток, варто уточнити кілька моментів:

Розмір гарантованої оплати. Максимальна сума у вакансії може залежати від кількості змін, премій і виробітку.

Тривалість роботи. Потрібно з'ясувати, коли починається сезон і коли закінчується трудовий договір.

Графік і навантаження. Варто уточнити тривалість зміни, вихідні та можливість суміщати роботу з основною зайнятістю.

Умови виплат. До початку роботи важливо дізнатися, коли виплачують зарплату, чи є оплачуване навчання та як оформлюють працівника.

Також не варто погоджуватися на передоплату за працевлаштування або передавати незнайомим особам банківські дані, паролі чи коди підтвердження. Сезонна робота може стати способом збільшити доходи перед святами, але реальний заробіток залежить від умов конкретної вакансії та відпрацьованого часу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зарплати робітників в Україні можуть сягати 55 000 гривень. Найбільше зріс інтерес до вакансій комплектувальників, механіків і складальників. Розмір заробітку залежить від професії та умов роботодавця.

Також Новини.LIVE повідомляли, де українцям пропонують щоденну оплату праці. Такий формат дає змогу отримувати гроші за відпрацьовані зміни, не чекаючи кінця місяця. Перед працевлаштуванням варто уточнити розмір ставки, графік і строки виплат.