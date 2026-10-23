Людина тримає гаманець з купюрами. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні норми законодавства дозволяють у деяких випадках надавати працівникам на державній службі дві матеріальні допомоги протягом одного місяця, окрім посадового окладу, премій та надбавок. Відомо, за яких обставин дозволяється претендувати на дві виплати одночасно.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на закон № 889-VIII.

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Хто з держслужбовців має право на подвійну допомогу

Нарахування двох виплат одночасно передбачається у тому разі, коли державний службовець подав запит на щорічну основну відпустку, що передбачає автоматичне надання грошової допомоги на оздоровлення, а також того ж місяця заявив про потребу у матеріальній допомозі на вирішення соціально-побутових питань.

За таких умов норми законодавства не забороняють призначати держслужбовцям одразу дві допомоги.

Два види виплат можливі, адже надаються на різні цілі та за іншими умовами. Зокрема, грошова допомога у зв'язку з наданням щорічної основної відпустки передбачається ч. 1 ст. 57 закону "Про держслужбу" і є обов'язковою, а соціально-побутова матдопомога призначається на основі окремого звернення посадовця.

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Які передбачаються розміри двох виплат

Розмір "відпускної" допомоги приблизно відповідатиме поточній заробітній платі. Нині вона визначається як сума:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг держслужбовця.

Водночас, згідно з правилами, сума матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань не може перевищувати середньомісячної заробітної плати.

Особливості надання подвійних виплат держслужбовцям

Право на отримання матдопомоги на соціально-побутові питання прописане у ч. 2 ст. 54 цього ж закону, а механізм — у "Порядку надання держслужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" урядової постанови № 500. Згідно з його нормами, така допомога може надаватися раз на рік.

Водночас, рішення про можливість нарахування виплати допомоги на вирішення соціально-побутових потреб буде залежати від рішення керівництва та наявності коштів у зарплатному фонді.

Соціально-побутова матдопомога не є гарантованою виплатою на відміну від "відпускної".

Підставою для надання виплати стануть:

особиста заява працівника;

відповідний наказ керівника.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді для державних службовців передбачене здійснення індексації заробітної плати, а також нарахування премій. Окрім того, восени чиновникам у регіонах почнуть нараховувати надбавки за європейські ініціативи. Відомо, кому передбачається максимальна сума у 15 окладів (до 125 000 грн).

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