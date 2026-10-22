Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану та мобілізації спостерігається посилення дефіциту кадрів з-поміж робітничих професій. Необхідність залучення кваліфікованих спеціалістів штовхає роботодавців підвищувати заробітну плату, щоб залучити працівників. Водночас, у 2026 році на деякі посади суттєво зріс попит з боку шукачів роботи.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на дослідження сайту "OLX Робота".

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Яка робота приваблює найбільше українців

Кадровий портал проаналізував, до яких робітничих вакансій цього року кандидати проявляють найбільший інтерес. За даними аналітиків, на деякі пропозиції роботи надійшло відгуків у кілька разів більше проти рівня попереднього року.

Зокрема, до цього списку потрапили вакансії сфери виробництва, логістики та будівництва. Проте найбільше зростання відповідного показника зафіксували з-поміж кандидатів на роботу комплектувальника.

Число охочих працювати на такій посаді підвищилось уп’ятеро. За вакансіями для такого характеру роботи середня заробітна плата становить 31 500 грн у 2026 році.

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На які ще робітничі професії зростає попит

Згідно з дослідженням, також експерти зафіксували суттєве зростання охочих працювати механіком, складальником та підсобником.

Також продовжувалося зростання попиту на роботу машиністом екскаватора та оператором верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПУ).

Йдеться про такий відсоток зростання активності з боку шукачів роботи:

Механіки — на 97% більше, на зарплату 37 500 грн; Складальники — на 66% більше, на зарплату 30 000 грн; Підсобники — на 36% більше, на зарплату 30 000 грн; Машиністи екскаватора — на 32% більше, на зарплату 50 000 грн; Оператори ЧПУ — на 27% більше, на зарплату 35 000 грн.

На роботу облицювальником зріс інтерес до вакансій на 35%. Також шукають роботу монтажником — на 31% більше, будівельником — на 22% більше.

У середньому за таку роботу платять 30 000, 47 500 грн та 55 000 грн відповідно.

На які ще посади найбільший попит

Як зазначає портал, зросло число охочих працювати і в інших сферах. Було зафіксовано підвищення проти минулого року на такі посади:

рієлтори — попит збільшився на 65%;

вантажники — на 42% більше;

менеджери з продажу — на 38% більше.

репетитори — на 29% більше;

товарознавці — на 28% більше.

Також збільшився інтерес на вакансії у сфері медицини та фармацевтики. Число відгуків на пропозиції роботи фармацевтом підскочило на 21%, а на стоматолога — на 19%.

Окрім того, аналітики помітили тенденцію, що конкуренція на ті вакансії вища, де роботодавці пропонують гнучкі умови та можливість виконання дистанційної роботи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді очікується індексація зарплати державних службовців, нарахування лімітованих премій. Також восени в країні запровадили окремі надбавки для чиновників. Відомо, хто зможе отримати максимальну суму у 15 окладів (близько 125 000 грн).

Ще Новини.LIVE писали про те, що затримки у виплаті зарплати повинні бути офіційно обґрунтовані. Якщо роботодавець не дав конкретного пояснення, то громадяни можуть розв'язувати такі питання у суді та претендувати на компенсації. Зокрема, суди можуть стягнути на користь потерпілих суму у розмірі середнього доходу за весь час затримки розрахунку, проте не більше ніж за пів року.