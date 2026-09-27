Зарплати в Німеччині та Україні: скільки можна заробити

Гривні та євро на столі. Фото: Новини.LIVE

Одна й та сама професія в Україні та Німеччині може приносити зовсім різний дохід. Водії, зварювальники, електрики та кухарі в Україні заробляють у середньому десятки тисяч гривень, тоді як у Німеччині зарплати за близькі спеціальності сягають кількох тисяч євро. Перевели німецькі доходи у гривні та порахували різницю.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Work.ua.

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Скільки заробляє водій в Україні та Німеччині

В Україні у вересні 2026 року середня зарплата водія становить 40 000 грн. Work.ua визначив показник на основі 7 867 вакансій, розміщених на сайті протягом останніх трьох місяців. За рік середня зарплата за цією професією зросла на 23%.

У Німеччині професійний водій, який займається вантажними або пасажирськими перевезеннями, у середньому отримує 2 933 євро брутто на місяць, за даними Stepstone.

За курсом 51,1864 грн за євро це близько 150 100 грн.

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Таким чином, якщо просто перевести німецьку зарплату у гривні, різниця становить приблизно 110 100 грн на місяць.

Водночас це не означає, що водій у Німеччині отримує всі 150 тисяч гривень "на руки". Сума 2 933 євро вказана до сплати податків і соціальних внесків.

Зварювальник у Німеччині може отримувати понад 160 тисяч гривень

В Україні медіанна зарплата зварювальника у квітні 2026 року становила 37 500 грн. Work.ua розрахував показник на основі 1 228 вакансій за останні три місяці.

У Німеччині середня зарплата зварювальника, за даними Stepstone, становить 3 191 євро брутто на місяць.

У гривневому еквіваленті це близько 163 300 грн.

Різниця між наведеними показниками становить приблизно 125 800 грн на місяць.

При цьому українські роботодавці також можуть пропонувати зварювальникам значно більше за середню зарплату. У вересні 2026 року в актуальних вакансіях траплялися пропозиції на 50–80 тис. грн, зокрема без вимоги про вищу освіту.

Тобто для кваліфікованого працівника розрив може бути меншим, ніж показує просте порівняння середніх і медіанних зарплат.

Електрик у Німеччині отримує понад 170 тисяч гривень

В Україні середня зарплата електрика, за даними Work.ua, у березні 2026 року становила 30 000 грн. Показник розрахували на основі 1 554 вакансій.

У Німеччині Stepstone наводить середню зарплату Elektroniker/in Betriebstechnik — фахівця з виробничої електротехніки — на рівні 3 325 євро брутто на місяць.

За курсом 51,1864 грн за євро це приблизно 170 200 грн.

Різниця між показниками становить близько 140 200 грн на місяць.

Тут важливо враховувати специфіку професій. Український показник стосується електрика загалом, тоді як німецькі дані наведені для конкретної спеціалізації у виробничій електротехніці. Тому ці цифри показують орієнтовний масштаб різниці, а не абсолютно ідентичні умови працевлаштування.

Кухарі: майже 30 тисяч гривень проти понад 140 тисяч

В Україні медіанна зарплата кухаря у квітні 2026 року становила 30 000 грн.

У Німеччині середня зарплата кухаря, за даними Stepstone, становить 2 741 євро брутто на місяць.

Після перерахунку за курсом 51,1864 грн за євро це близько 140 300 грн.

Отже, номінальна різниця між двома показниками становить приблизно 110 300 грн на місяць.

Проте і в цьому випадку йдеться про брутто-зарплату. Фактичний дохід працівника після сплати податків та соціальних внесків буде нижчим.

Чому різниця в зарплатах не означає такий самий розрив у грошах

На перший погляд, цифри виглядають вражаюче. Якщо перевести німецькі зарплати у гривні, для наведених професій виходять суми приблизно від 140 до 170 тисяч гривень на місяць.

Однак порівнювати ці суми без урахування податків та витрат на життя некоректно.

У Німеччині із зарплати працівника утримують податки та соціальні внески. Крім того, значну частину доходу можуть забирати оренда житла, транспорт, харчування та інші щоденні витрати.

Наприклад, Stepstone для кухаря наводить орієнтовний нетто-дохід близько 1 869 євро на місяць за певних стандартних умов оподаткування. Фактична сума залежить від податкового класу та особистих обставин працівника.

Тому переведення зарплати в гривні показує передусім різницю в рівні оплати праці, а не суму, яку працівник гарантовано зможе заощадити.

Скільки можна отримувати в Україні

При цьому український ринок праці також пропонує зарплати, які помітно перевищують середні показники.

У вересні 2026 року водіям у деяких вакансіях пропонували до 80 тис. грн, а кваліфікованим робітникам, зокрема зварювальникам, — до 80 тис. грн. Частина таких вакансій не передбачає обов'язкової вищої освіти.

Це означає, що конкретний дохід залежить не лише від країни, а й від досвіду, кваліфікації, виду роботи, графіка та роботодавця.

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