Мінімальна зарплата для осіб з інвалідністю: як може змінитися з 2027 року

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У проєкті закону "Про Державний бюджет" уряд запропонував підвищити рівень мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року, а тому у разі затвердження парламентом нового показника зміниться і гарантований мінімум для працівників з інвалідністю. Відомо, які можуть бути суми та які діятимуть правила для такої категорії осіб.

Про те, як зміняться суми, розповідають Новини.LIVE із посиланням на законопроєкт №16000.

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Як зміниться мінімальна зарплата працівників з інвалідністю

Згідно з чинними нормами законодавства, для громадян з інвалідністю передбачені спеціальні правила у працевлаштуванні та нарахуванні заробітної плати.

Зокрема, для таких працівників діють пільгові умови для ставки Єдиного соцвнеску (ЄСВ), а також встановлений мінімальний рівень оплати праці за некваліфіковану роботу. Останній показник має бути не меншим за рівень "мінімалки" в країні, затверджений на календарний рік.

З огляду на пропозиції Кабінету міністрів у проєкті закону "Про Держбюджет", з наступного року мінімальна зарплата має зрости на 10,4%, а отже роботодавці будуть зобов'язані відштовхуватися від нового рівня у нарахуванні виплат для людей з інвалідністю. У разі затвердження інціативи, суми зміняться так:

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Особливості нарахуваня зарплати працівникам з інвалідністю

Згідно з правилами, до зарплати громадян з інвалідністю застосовується пільгова ставка ЄСВ на зарплату у розмірі 8,41%, тоді як звичайна ставка становить 22%.

Для права на таку ставку ЄСВ 8,41% працівник повинен надати компанії витяг з рішення про встановлення групи інвалідності. Починають застосовувати таку пільгову ставку з дати отримання роботодавцем від громадянина завіреного ним витягу, а не з часу встановлення інвалідності.

Також працівникам з інвалідністю надається право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму податкової соцпільги, яка також має змінитися з нового року.

Гарантії для людей з інвалідністю на працю

У 2026 році діють оновлені правила забезпечення права громадян з інвалідністю на працю.

Згідно з ними, роботодавці, у яких у штаті понад восьмеро працівників, повинні надавати робоче місце для людей з інвалідністю. Норма дорівнює 4% від середньооблікової чисельності штатних робітників. Встановили обов’язок щодо для невеликих фірм (8 — 25 працівників) на працевлаштування мінімум одного такого громадянина.

Тепер замість штрафів роботодавцям необхідно робити цільові внески до державного фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що уряд пропонує підвищити рівень мінімальної зарплати, а тому у разі затвердження зміняться гарантовані суми для бронювання громадян. У 2027-му для підприємств середня зарплата таких працівників може зрости до 28 638 грн за місяць. Проте під час війни щодо окремих підприємств ввели виняток.

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