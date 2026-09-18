Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси "Мінімалка" для людей з інвалідністю: які зміни готують

"Мінімалка" для людей з інвалідністю: які зміни готують

Ua ru
18 вересня 2026 14:30
Мінімальна зарплата для осіб з інвалідністю: як може змінитися з 2027 року
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У проєкті закону "Про Державний бюджет" уряд запропонував підвищити рівень мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року, а тому у разі затвердження парламентом нового показника зміниться і гарантований мінімум для працівників з інвалідністю. Відомо, які можуть бути суми та які діятимуть правила для такої категорії осіб.

Про те, як зміняться суми, розповідають Новини.LIVE із посиланням на законопроєкт №16000.

Реклама

Як зміниться мінімальна зарплата працівників з інвалідністю

Згідно з чинними нормами законодавства, для громадян з інвалідністю передбачені спеціальні правила у працевлаштуванні та нарахуванні заробітної плати. 

Зокрема, для таких працівників діють пільгові умови для ставки Єдиного соцвнеску (ЄСВ), а також встановлений мінімальний рівень оплати праці за некваліфіковану роботу. Останній показник має бути не меншим за рівень "мінімалки" в країні, затверджений на календарний рік.

З огляду на пропозиції Кабінету міністрів у проєкті закону "Про Держбюджет", з наступного року мінімальна зарплата має зрости на 10,4%, а отже роботодавці будуть зобов'язані відштовхуватися від нового рівня у нарахуванні виплат для людей з інвалідністю. У разі затвердження інціативи, суми зміняться так:

Читайте також:
  1. Погодинний розмір: 57,50 грн (у 2026 році 52 грн);
  2. Щомісячний розмір: 9 546 грн (зараз 8 647 грн).

Особливості нарахуваня зарплати працівникам з інвалідністю

Згідно з правилами, до зарплати громадян з інвалідністю застосовується пільгова ставка ЄСВ на зарплату у розмірі 8,41%, тоді як звичайна ставка становить 22%.

Для права на таку ставку ЄСВ 8,41% працівник повинен надати компанії витяг з рішення про встановлення групи інвалідності. Починають застосовувати таку пільгову ставку з дати отримання роботодавцем від громадянина завіреного ним витягу, а не з часу встановлення інвалідності.

Також працівникам з інвалідністю надається право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму податкової соцпільги, яка також має змінитися з нового року.

Гарантії для людей з інвалідністю на працю

У 2026 році діють оновлені правила забезпечення права громадян з інвалідністю на працю. 

Згідно з ними, роботодавці, у яких у штаті понад восьмеро працівників, повинні надавати робоче місце для людей з інвалідністю. Норма дорівнює 4% від середньооблікової чисельності штатних робітників. Встановили обов’язок щодо для невеликих фірм (8 — 25 працівників) на працевлаштування мінімум одного такого громадянина.

Тепер замість штрафів роботодавцям необхідно робити цільові внески до державного фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.  

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що уряд пропонує підвищити рівень мінімальної зарплати, а тому у разі затвердження зміняться гарантовані суми для бронювання громадян. У 2027-му для підприємств середня зарплата таких працівників може зрости до 28 638 грн за місяць. Проте під час війни щодо окремих підприємств ввели виняток. 

Ще Новини.LIVE писали про те, скільки у середньому заробляють водії в Україні. Показник у вересні становить 40 000 грн, що на 23% вище проти осені 2025 року. Лідирують за найвищою оплати праці водії у Києві. У столиці у середньому працівники можуть розраховувати на 45 000 грн.  

зарплати виплати робота гроші особа з інвалідністю
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації