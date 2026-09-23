Працюєте дистанційно: що робити, якщо роботодавець не платить

Жінка працює за комп'ютером. Фото: magnific.com

Працівниця вимагала виплатити їй понад 765 тис. грн за період дистанційної роботи. Роботодавець стверджував, що вона фактично не виконувала свої обов’язки, однак Верховний Суд звернув увагу на інше: якщо компанія сама перевела людину на дистанційний формат, вона має довести, що належно організувала таку роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Чому виник спір щодо зарплати

У центрі справи опинилася працівниця, яка працювала дистанційно. За цей період утворилася значна заборгованість із виплати заробітної плати — понад 765 тис. грн.

Роботодавець заперечував вимоги працівниці. Його позиція полягала в тому, що вона фактично не працювала, а тому не мала підстав вимагати оплату за цей період.

Однак суд звернув увагу на те, що працівницю не було звільнено за прогул, до дисциплінарної відповідальності її не притягували, а наказ про дистанційну роботу не скасовувався. Тобто трудові відносини продовжувалися.

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Хто має доводити, що людина працювала

Верховний Суд зазначив, що у такій ситуації недостатньо просто заявити, що працівник фактично не виконував свої обов’язки.

Якщо роботодавець організував дистанційну роботу, саме він має довести, що створив працівнику необхідні умови для її виконання. Також роботодавець має підтвердити, що працівник без поважних причин відмовився виконувати свої трудові обов’язки.

Це важливо для працівників, які працюють з дому. Сам факт того, що людина не перебуває в офісі, не означає, що роботодавець може автоматично вважати її такою, що не працює.

Що має забезпечити роботодавець

За законодавством дистанційна робота є повноцінною формою організації праці. Працівник виконує роботу за межами приміщення роботодавця із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

У трудовому договорі мають визначатися, зокрема, порядок забезпечення працівника необхідним обладнанням і програмними засобами, правила подання звітів про виконану роботу, а також компенсація витрат, пов’язаних із дистанційною роботою.

Якщо такі положення не прописані в договорі, забезпечення працівника необхідними засобами покладається на роботодавця.

Що це означає для зарплати українців

Для працівника це означає, що дистанційний формат сам по собі не позбавляє права на заробітну плату.

Якщо людина офіційно залишається працевлаштованою, наказ про дистанційну роботу діє, а роботодавець не довів законних підстав для невиплати зарплати, питання оплати праці може бути вирішене на користь працівника.

Водночас дистанційна робота не означає, що працівник може не виконувати свої обов’язки. Працівник так само повинен виконувати трудові функції, дотримуватися встановлених правил взаємодії та виконувати законні розпорядження роботодавця. Верховний Суд окремо наголошував, що дистанційний режим сам по собі не звільняє від виконання трудових обов’язків.

Тому працівникам, які працюють віддалено, варто зберігати листування з роботодавцем, робочі завдання, звіти, результати виконаної роботи та інші підтвердження трудової діяльності. Такі документи можуть мати значення, якщо виникне спір щодо виплати зарплати.

Чи можна вимагати зарплату через суд

Якщо роботодавець не виплачує зароблені кошти, працівник може захищати своє право в суді. При цьому в трудових спорах важливе значення мають документи, які підтверджують наявність трудових відносин, умови роботи та розмір належних виплат.

У цій справі Верховний Суд звернув увагу саме на розподіл обов’язку доказування. Якщо роботодавець посилається на те, що працівник не працював, він має належним чином підтвердити ці обставини.

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